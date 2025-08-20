La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025

Primera plana de la edición impresa

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
  5. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

Los arquitectos de la Mezquita de Córdoba: "La gente no notará que ha habido un incendio"

Directo | Alerta por lluvias intensas en Catalunya: el Meteocat activa un nuevo aviso por tiempo violento

Sorteo Bonoloto del miércoles 20 de agosto de 2025

"Se nos quema el paraíso": el lamento de una ganadera asturiana por un incendio que amenaza a un pueblo de Somiedo

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

Vídeo | Noveno día de 'infierno' por el incendio de Jarilla

Vecinos que desafían al fuego en Zamora: "No somos unos irresponsables"

