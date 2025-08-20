Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de agosto de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?