Los Mossos alertan de la estafa del falso mecánico: afecta sobre todo a personas mayores

Fraudes
Lola Gutiérrez
Sufrir un pinchazo en una rueda o una avería de nuestro vehículo en plena carretera es algo que prácticamente le ha pasado a todo el mundo; una situación tan pesada como común. Sin embargo, hay veces que alguien te puede alertar de algún problema en tu automóvil... y no ser cierto.
Se trata en muchos casos de una estafa, de la cual han alertado los Mossos d'Esquadra en uno de sus últimos vídeos publicados en la red social X: "La estafa del falso mecánico; alguien se te acerca para decirte que tienes una avería o una rueda pinchada... pero debes vigilar", advierten.
"Aparece un falso mecánico que se ofrece a la reparación"
Dada la alta recurrencia de este fraude en las carreteras, los Mossos explican cómo advertir que se está siendo víctima de la misma: "En el momento que te alertan, aparece un falso mecánico que se ofrece a la reparación. Este falso mecánico hace ver que te repara la avería y te cobrará una factura desmedida", indican.
Estos estafadores te pedirán el dinero o bien después de arreglar la supuesta avería, o te cobrarán antes de hacerlo y luego se marcharán poniendo cualquier excusa. Las víctimas de estas estafas suelen ser personas de edad avanzada, aunque los agentes alertan: "Sin embargo, son hábiles y cualquiera puede caer en esta estafa".
