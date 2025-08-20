Incendio de Jarilla
Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un "sándwich de fuego" en Jarilla
Vecinos prendieron las malas hierbas de sus cerezos para frenar el avance de las llamas y encerraron en la tarde noche de ayer a los efectivos entre dos líneas de fuego (la del propio incendio y la de los cerezos)
Las autoridades piden a los ciudadanos que no actúen por libre: "no pongamos en peligro a quienes nos están protegiendo"
Guadalupe Moral
La noche de este martes ha sido complicada para la extinción del incendio de Jarilla y se han vivido situaciones de peligro para los bomberos forestales que luchan contra las llamas, que obedecen principalmente a la actuación de algunos vecinos.
Según ha desvelado esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la tarde noche de ayer un grupo de efectivos que se encontraban luchando contras las llamas quedaron atrapados entre dos líneas de fuego, lo que puso en riesgo su integridad, aunque finalmente por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.
En concreto, la situación fue provocada porque varios vecinos (no ha especificado de qué población) entraron en sus propiedades de cerezos para quemar las malas hierbas y tenerlos limpios para frenar el avance del incendio, pero esto supuso que los efectivos que se encontraban trabajando más arriba se quedaran en medio de un "sándwich de fuego", entre la línea de fuego superior del propio incendio y la encendida en los cerezos particulares.
Una situación de "peligrosidad absoluta"
"Pudieron salir, pero si la situación se hubiera complicado colocan a los efectivos en una situación de peligrosidad absoluta", ha advertido Bautista, quien hace una llamada a la responsabilidad de los ciudadanos: "no podemos ir por libre e intentar acciones que se deberían haber hecho antes, no pongamos en peligro a quienes nos están protegiendo".
En este sentido, el consejero advierte de que cualquier acción que se vaya a acometer en fincas privadas debe ser consultada y aprobada previamente por las autoridades que gestionan esta emergencia. "Entendemos la situación, pero llevamos 9 días de incendio sin pérdidas humanas y no es el momento de colocar a los efectivos en una situación de peligrosidad".
