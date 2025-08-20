El fuego tiñe de negro la cumbre más alta de Galicia y amenaza su bosque más antiguo

Las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, han quedado teñidas de negro por las llamas y amenazan el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de la comunidad.

El fuego ha arrasado este enclave natural del macizo Galaico-Leonés procedente de Porto de Sanabria, en Zamora, y cruzó la frontera con Ourense, donde los vecinos llevan tres días luchando para evitar una catástrofe ambiental mayor.

"Vemos todas las laderas calcinadas y pequeñas islas verdes entre un mar negro", cuenta el guía de montaña Pedro Domínguez, que tiene un albergue en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), y ha hecho de la montaña más alta de Galicia, con 2.127 metros de altitud, su medio de vida. Ahora la ve cubierta de cenizas. Allí ha ardido la Lagoa da Serpe, una laguna natural de origen glacial, y los vecinos intentan evitar que se lleve por delante su mayor tesoro ambiental, el Teixadal.

Tejos centenarios bajo amenaza

Con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, así como fresnos, acebos y avellanos, el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa intenta resistir los embates del fuego y, por el momento, aguanta.

"Entró por las dos laderas. Al ser un bosque maduro y húmedo, ha resistido el fuego prácticamente él solo, sin medios de protección prácticamente. Tuvo algún foco, pero la mayoría se ha salvado", explica el guarda de montaña, que aun así dice que no bajan la guardia.

"Es un bosque con unos valores impresionantes. Y, como entre ahí, no va a quedar nada", alerta a EFE el representante de SEO Birdlife en Galicia, Gustavo Ferreiro.

En Trevinca está la mayor zona de parejas de águila real de Galicia, y estos días han visto mucha fauna escapando del fuego, como ciervos, lechuzas o incluso un lobo. También tiene especies de flora de un gran valor botánico, como una variedad de gencianas diferente a la que florece en el resto de Europa o América porque, en vez de ser amarilla, es anaranjada o rojiza.

Falta de medios y un incendio 'fantasma'

En Pena Trevinca los vecinos estuvieron solos ante el incendio dos días, hasta que el martes empezaron a llegar medios, incluido un helicóptero que este miércoles sigue trabajando en la zona.

"Ayer ya empezó a venir algún helicóptero, pero es una impotencia porque ves que se quema el Teixadal, que es una riqueza que tenemos aquí en la zona, y una impotencia que ves que no puedes hacer nada", lamenta una vecina de la parroquia de Santa María de Casaio.

Su hijo forma parte del grupo de vecinos que se acercaron al bosque para intentar defenderlo. Primero, por sus propios medios y, después, con una máquina cedida por un empresario para hacer cortafuegos, hasta que llegaron los equipos de extinción.

En la zona también expresan su frustración por el hecho de que, pese a que el incendio cruzó a Galicia el fin de semana, no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes. "No aparecía en ningún registro, como si no hubiera fuego", denuncia Domínguez.

La Xunta ha informado de que la superficie quemada en la parte gallega ha pasado las 20 hectáreas, pero los vecinos describen un panorama mucho más desolador y alertan de que tardará años en recuperarse.

La tradición popular cuenta que en la noche de San Juan, una muchacha de melena azabache se sienta en las rocas a la orilla de la Lagoa da Serpe esperando a que algún joven rompa el maleficio que la obliga a permanecer en forma de serpiente por el resto del año. El próximo San Juan, lo que verá serán cenizas.