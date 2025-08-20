Un experto en educación anima a los padres a sacar el potencial de sus hijo: “Si saca un 3 en historia y un 10 en matemáticas, ponle un profesor particular de matemáticas”

En un sistema educativo a menudo obsesionado con la uniformidad y el equilibrio académico, surge una voz disruptiva que desafía las convenciones parentales más arraigadas. El experto en negocios Jordi Segués ha lanzado una propuesta que, para muchos, resulta tan provocadora como lógica: si un niño saca un 3 en historia y un 10 en matemáticas, la inversión inteligente no está en remediar la deficiencia, sino en potenciar la excelencia. Esta idea, que a primera vista podría parecer una apología de la mediocridad en las áreas débiles, es en realidad un profundo llamado a reenfocar la educación hacia el desarrollo del talento individual y el fomento de la pasión como motor principal del aprendizaje.

La premisa es sencilla pero poderosa: en lugar de dedicar recursos, tiempo y energía a convertir un 3 en un 5, ¿por qué no invertir ese mismo esfuerzo en transformar un 10 en una matrícula de honor, en una habilidad excepcional o incluso en el germen de una futura carrera profesional? Se trata de un cambio de paradigma que invita a los padres a dejar de ser "correctores de debilidades" para convertirse en facilitadores de fortalezas.

El cultivo del "área de genialidad"

La filosofía de Segués se fundamenta en un concepto clave: cada individuo posee un área de genialidad, un campo donde su aptitud natural, su curiosidad y su disfrute convergen. Cuando un niño obtiene una calificación sobresaliente en una materia sin un esfuerzo desmedido, es una señal inequívoca de que ha encontrado una de esas áreas. Ignorar esta señal para centrarse en la asignatura que se le atraganta es, según esta perspectiva, un error estratégico. La motivación intrínseca es el combustible más potente para el conocimiento. Un niño que ama las matemáticas no solo aprenderá a resolver problemas, sino que buscará desafíos mayores, conectará conceptos y desarrollará un pensamiento lógico y abstracto que le servirá en todos los ámbitos de la vida.

Ponerle un profesor particular de matemáticas a un estudiante que ya saca un 10 no busca mejorar la nota, sino expandir el universo de esa pasión. Ese profesor puede introducirle en la programación, la robótica, los certámenes matemáticos o la economía. Se trata de llevar su potencial a un nivel que el currículo escolar estándar no puede ofrecer. Por el contrario, forzar el aprendizaje de una materia que genera rechazo, como la historia en el ejemplo, a menudo resulta en un aprendizaje superficial y memorístico, destinado al olvido una vez pasado el examen. La energía invertida produce un rendimiento mínimo y, peor aún, puede generar una aversión permanente hacia la materia y una frustración que afecte a su autoestima.

Redefiniendo el propósito de la educación y el fracaso

Esta propuesta obliga a cuestionar el propio propósito del sistema educativo. ¿Se trata de crear individuos "bien redondeados" que sean competentes en todo pero excepcionales en nada, o de ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar aquello en lo que puede marcar la diferencia? La obsesión por aprobar todas las asignaturas con una nota aceptable responde a un modelo industrial de la educación, donde se busca estandarizar el "producto final". Sin embargo, el mundo actual no premia la mediocridad generalizada, sino la especialización y la excelencia.

Segués argumenta que el conocimiento en las áreas de menor interés no se pierde para siempre. En la era de la información, cualquier dato histórico, como los detalles de la Segunda Guerra Mundial, está a un clic de distancia. La clave no es tener la cabeza llena de datos, sino desarrollar la curiosidad y la capacidad de aprender. Cuando ese niño, ya adulto, sienta un interés genuino por un período histórico, lo investigará con una motivación real y el aprendizaje será mucho más significativo. Forzarlo durante la infancia solo garantiza el rechazo. Por tanto, el "fracaso" en una asignatura no debe ser visto como un defecto a erradicar a toda costa, sino como una simple señal de que los intereses y talentos del niño se encuentran en otra parte.

Impacto en la autoestima y la construcción del futuro

Quizás el beneficio más importante de este enfoque reside en el fortalecimiento de la autoestima y la confianza del niño. Centrar la atención en sus puntos débiles le envía un mensaje constante de "no eres suficiente" o "tienes que corregir esto". En cambio, celebrar y nutrir sus fortalezas le demuestra que se valora su talento único y se confía en su potencial. El éxito en su "área de genialidad" genera una sensación de competencia y logro que se contagia a otras áreas de su vida, dándole la seguridad para enfrentar desafíos, incluidos aquellos en materias que le cuestan más.

En última instancia, esta visión no aboga por el abandono total de las asignaturas más débiles, pues el sistema educativo exige unos mínimos. Más bien, propone una asignación estratégica de recursos emocionales y económicos. Se trata de cumplir con lo básico en las áreas de dificultad y apostar fuerte donde reside la verdadera chispa. Al hacerlo, los padres no solo están invirtiendo en una mejor nota, sino en la construcción de un individuo apasionado, seguro de sí mismo y preparado para destacar en un mundo que valora, por encima de todo, a quienes convierten su talento en una ventaja excepcional.