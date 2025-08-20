El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España

La ola de calor de estas últimas semanas llega a su fin. Según las previsiones de Aemet y Meteocat, a lo largo de esta semana llegará un descenso notable de las temperaturas y el regreso de las lluvias, aunque de manera aislada y en forma de tormentas acompañadas de granizo, provocadas por la entrada de una vaguada atlántica en nuestro territorio.

Hay avisos por tormentas y lluvias intensas en varias zonas de Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, así como en zonas de Andalucía y Albacete.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora del tiempo en Barcelona, resto de Catalunya y España

Este miércoles, chubascos en el norte y noreste peninsulares y descenso de temperaturas Este miércoles, una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la península dejarán un tiempo más inestable con cielos cubiertos y precipitaciones en el norte y noreste peninsulares y unos termómetros en descenso, aunque mantendrán valores elevados en puntos del Mediterráneo, Baleares y Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan lluvias y chubascos en el norte, más abundantes y con tormenta en el Cantábrico oriental, que afectarán también, localmente fuertes y con granizo, a Pirineos, noreste peninsular y litorales de Catalunya. Por la tarde también se desarrollarán nubes de evolución en la mitad norte y Baleares, con chubascos y tormentas en zonas de montaña, que se esperan especialmente intensas en la Comunidad Valenciana y Mallorca. En el resto, los cielos permanecerán poco nubosos, con algo de nubosidad baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea, aunque nubosos en Canarias, en cuyas islas orientales además se espera calima ligera.

Balance de las primeras lluvias Las tormentas de ayer lunes por la tarde-noche dejaron más de 50 mm de lluvia en algunos puntos del Pirineo occidental, con 77 mm en la Seu d'Urgell, en el Alt Urgell. según informa el Meteocat.

Temperaturas en descenso en Valencia y tormentas fuertes en el norte de Castellón El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este martes intervalos nubosos, con probables chubascos y tormentas en el norte de Castellón por la tarde, que en el interior podrían ser localmente muy fuertes, y las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en el caso de las máximas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad. Para el miércoles, se esperan posibles precipitaciones dispersas por la mañana, mientras que por la tarde, se prevén chubascos y tormentas en el tercio norte y en las sierras del norte de Alicante, que podrían extenderse a otros puntos.

Cielos nubosos y máximas a la baja en Castilla y León que se despide de la ola de calor Los cielos estarán nubosos o parcialmente nubosos en puntos de Castilla y León este martes en el que la Comunidad se despide de manera definitiva de la ola de calor, con una caída generalizada de las máximas, que se quedarán entre 25 y 31 grados, y que seguirán descendiendo aunque más ligeramente durante el resto de la semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy es de cielos nubosos a intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte y noreste. En el resto de Castilla y León, poco nuboso con nubes altas y alguna nubosidad de evolución dispersa, sin descartar algunos chubascos aislados, ocasionalmente con tormenta en el extremo este. Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en montañas del sur y este. Y los vientos soplarán de componente norte, flojos a moderados.

Chubascos y tormentas en el Pirineo y este de Teruel, temperaturas máximas en descenso La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes en Aragón Chubascos y tormentas en el Pirineo y el este de Teruel por la tarde, que probablemente serán fuertes o muy fuertes. Temperaturas máximas en descenso localmente notable. Intervalos nubosos, más abundantes la segunda mitad del día. Se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo y el este de Teruel por la tarde, que probablemente serán localmente fuertes o muy fuertes y se extenderán a otras zonas. Temperaturas en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas. Viento flojo variable, con predominio de las componentes norte y oeste en general, con intervalos de sur en el sistema Ibérico de Teruel durante la mañana.

Mallorca y las Pitiusas en alerta amarilla por las temperaturas y Menorca, por risssagas Baleares se encuentra este martes en situación de alerta amarilla por intensas temperaturas de hasta 36 grados y por rissagas u oscilaciones del nivel del mar de hasta 0,7 metros en Menorca. La Aemet ha extendido el aviso de posibles rissagas en Menorca entre las 9 y las 15 horas. Mientras tanto, de 12 a 17 horas hay alerta amarilla en Mallorca (zona interior y la Tramuntana) por termómetros de hasta 36 grados, al igual que en Ibiza y Formentera. Ocho comunidades están hoy bajo alerta por inclemencias del tiempo, cuatro de ellas en nivel naranja con riesgo importante y el resto en amarillo (riesgo para ciertas actividades), por calor, lluvias y/o tormentas, además de viento y rissagas en el caso de los archipiélagos.

Martes sin alertas por calor en la Comunidad de Madrid, con temperaturas máximas de 36 ºC Tras la ola de calor más larga registrada de 16 días, el martes no presenta en la Comunidad de Madrid alertas por calor, ya que las máximas llegarán hasta los 36 ºC solo en algunos puntos de la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será en el Corredor del Henares y el área de Arganda del Rey donde se registrarán los valores más altos en la región con 36 ºC, mientras que en el resto como en la capital, no superarán los 34 ºC. Las mínimas han bajado considerablemente hasta los 20 grados y en algunas zonas como Collado Villalba, la temperatura mínima ha rondado los 16 ºC. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque habrá con intervalos de nubes altas a partir de mediodía.

Este martes, cielos cubiertos en Baleares y disminución de las temperaturas diurnas La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Baleares cielos cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde y sin descartar alguna precipitación débil acompañada de tormenta. Las temperaturas nocturnas variarán poco o ascenderán, mientras que las diurnas disminuirán. Se espera viento entre flojo y moderado del este con brisas costeras en Mallorca.

Lleida y Málaga También están en aviso naranja el pirineo oscense y el de Lleida por precipitaciones fuertes que podrán acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. Málaga está en alerta naranja ante la previsión de temperaturas de hasta 39 grados en Sol y Guadalhorce además de vientos terrales. Por otra parte, otras cuatro comunidades también están hoy en alerta por calor, con temperaturas de entre 34 y 38 grados, aunque en nivel de riesgo amarillo, inferior al naranja. Se trata de Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares (asimismo en alerta amarilla por rissagas u oscilaciones del nivel del mar de hasta 0,7 metros en Menorca) y además Canarias (también por viento de 70 kilómetros por hora en La Gomera).