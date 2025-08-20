En Directo

Previsión meteorológica

El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España

Radar de lluvia en Catalunya: consulta, en tiempo real

La ola de calor acaba en Catalunya y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona.

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona. / Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ola de calor de estas últimas semanas llega a su fin. Según las previsiones de Aemet y Meteocat, a lo largo de esta semana llegará un descenso notable de las temperaturas y el regreso de las lluvias, aunque de manera aislada y en forma de tormentas acompañadas de granizo, provocadas por la entrada de una vaguada atlántica en nuestro territorio.

Hay avisos por tormentas y lluvias intensas en varias zonas de Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, así como en zonas de Andalucía y Albacete.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora del tiempo en Barcelona, resto de Catalunya y España

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
  8. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas

La salud mental de los líderes, a examen

La salud mental de los líderes, a examen

El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España

El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España

Pedro Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

Pedro Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"

Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"

Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León"

Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León"

Sorteo Bonoloto del martes 19 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 19 de agosto de 2025