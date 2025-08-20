España en llamas

Detenidas 37 personas desde junio por los incendios forestales

Los incendios en España dejan casi 400.000 hectáreas arrasadas y 33 detenidos; el viento dificulta la extinción

Directo | 21 fuegos graves persisten pese a la tregua de calor

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense), el domingo.

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense), el domingo. / Brais Lorenzo

EFE

EFE

Madrid
Desde el pasado 1 de junio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 37 personas por incendios forestales. Además, otras 113 están siendo investigadas, según han explicado esta mañana los responsables del Ministerio de Interior durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

La Policía Nacional ha detenido a 10 personas y ha investigado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 27 personas y está investigando a 92.

En las últimas horas, el juez ha enviado a prisión provisional al vecino del municipio ourensano de Vilardevós, de 47 años, presunto autor del fuego que arrasó esta localidad el pasado 1 de agosto y que quemó 578,7 hectáreas, además de provocar heridas a dos personas.

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Tras 17 años del accidente de Spanair, España rinde homenaje a las víctimas de siniestros aéreos

ADF del Moianès desde los incendios de Zamora: "Les sorprende que no cobremos y que hayamos cogido vacaciones para ayudarlos"

Los bomberos forestales tendrán una subida salarial cuando actúen en inundaciones, vendavales y nevadas

La Fiscalía española supera las 20.000 intervenciones en apoyo de personas con discapacidad, un 15% más

Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un "sándwich de fuego" en Jarilla

Los vecinos de Rebollar regresan a sus casas y solo siguen evacuadas viviendas aisladas de la zona

El fuego tiñe de negro la cumbre más alta de Galicia y amenaza su bosque más antiguo

