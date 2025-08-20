España en llamas
Detenidas 37 personas desde junio por los incendios forestales
Los incendios en España dejan casi 400.000 hectáreas arrasadas y 33 detenidos; el viento dificulta la extinción
Directo | 21 fuegos graves persisten pese a la tregua de calor
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Desde el pasado 1 de junio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 37 personas por incendios forestales. Además, otras 113 están siendo investigadas, según han explicado esta mañana los responsables del Ministerio de Interior durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.
La Policía Nacional ha detenido a 10 personas y ha investigado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 27 personas y está investigando a 92.
En las últimas horas, el juez ha enviado a prisión provisional al vecino del municipio ourensano de Vilardevós, de 47 años, presunto autor del fuego que arrasó esta localidad el pasado 1 de agosto y que quemó 578,7 hectáreas, además de provocar heridas a dos personas.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?