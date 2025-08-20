Detenidas 37 personas desde junio por los incendios forestales

Desde el pasado 1 de junio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 37 personas por incendios forestales. Además, otras 113 están siendo investigadas, según han explicado esta mañana los responsables del Ministerio de Interior durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

La Policía Nacional ha detenido a 10 personas y ha investigado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 27 personas y está investigando a 92.

En las últimas horas, el juez ha enviado a prisión provisional al vecino del municipio ourensano de Vilardevós, de 47 años, presunto autor del fuego que arrasó esta localidad el pasado 1 de agosto y que quemó 578,7 hectáreas, además de provocar heridas a dos personas.