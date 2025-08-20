Cambio de tiempo
Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas hoy y mañana
Este miércoles el episodio afectará principalmente a las comarcas del Ripollès y Osona
¿Qué diferencia hay entre tiempo violento y tiempo extremo?
El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo
Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de chaparrones intensos hoy miércoles 20 y mañana jueves 21 de agosto en diversos puntos del país, especialmente en las comarcas del noreste y el litoral de Barcelona y Tarragona.
Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), este miércoles se esperan lluvias que podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos a partir de las 14 horas, especialmente en las comarcas de la Catalunya Central (Osona), el Ripollés, y también en el litoral de Barcelona y Tarragona. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña.
Queda fuera del aviso meteorológico la mitad oeste del país (el Alto Pirineo y el Valle de Arán, las comarcas de Poniente, y las Tierras del Ebro).
Mañana jueves 21 de agosto las precipitaciones continuarán con una intensidad más baja, especialmente durante la primera mitad del día, y afectarán sobre todo el litoral barcelonés y las comarcas de Girona.
El SMC también ha emitido un aviso de viento para mañana jueves 21 de agosto durante la madrugada y hasta el mediodía, especialmente en la parte sur del país (Tierras del Ebro y Bajo Camp).
Barcelona Ciclo del Agua SA (BCASA) ha puesto en prealerta su plan de emergencia del parque fluvial del Besós.
Recomendaciones a la ciudadanía
Protección Civil pide extremar las precauciones en la movilidad y evitar aparcar vehículos en zonas inundables o cerca de rieras y torrentes, así como no cruzar zonas anegadas ni a pie ni en vehículo. Se recomienda seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales y consultar las predicciones y avisos del Meteocat y sus redes sociales.
