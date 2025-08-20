Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas hoy y mañana

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de chaparrones intensos hoy miércoles 20 y mañana jueves 21 de agosto en diversos puntos del país, especialmente en las comarcas del noreste y el litoral de Barcelona y Tarragona.

Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), este miércoles se esperan lluvias que podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos a partir de las 14 horas, especialmente en las comarcas de la Catalunya Central (Osona), el Ripollés, y también en el litoral de Barcelona y Tarragona. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña.

Queda fuera del aviso meteorológico la mitad oeste del país (el Alto Pirineo y el Valle de Arán, las comarcas de Poniente, y las Tierras del Ebro).

Mañana jueves 21 de agosto las precipitaciones continuarán con una intensidad más baja, especialmente durante la primera mitad del día, y afectarán sobre todo el litoral barcelonés y las comarcas de Girona.

El SMC también ha emitido un aviso de viento para mañana jueves 21 de agosto durante la madrugada y hasta el mediodía, especialmente en la parte sur del país (Tierras del Ebro y Bajo Camp).

Barcelona Ciclo del Agua SA (BCASA) ha puesto en prealerta su plan de emergencia del parque fluvial del Besós.

Recomendaciones a la ciudadanía

Protección Civil pide extremar las precauciones en la movilidad y evitar aparcar vehículos en zonas inundables o cerca de rieras y torrentes, así como no cruzar zonas anegadas ni a pie ni en vehículo. Se recomienda seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales y consultar las predicciones y avisos del Meteocat y sus redes sociales.