ADF del Moianès desde los incendios de Zamora: "Les sorprende que no cobremos y que hayamos cogido vacaciones para ayudarlos"

Siete voluntarios del Bages y el Moianès (seis del ADF Quercus y uno del ADF los Cingles) ya están sobre el terreno para ayudar en la extinción de los fuegos que asolan el oeste de España. Forman parte de un grupo de cincuenta miembros del cuerpo de ADF que han salido desde Catalunya. Santi Montsech, exalcalde de Santa Maria d'Oló y actual coordinador del ADF Quercus, ha explicado: "Estamos en la Puebla de Salabria, en Zamora. Ayer nos pasamos el día en carretera, hicimos unos 890 kilómetros para llegar". Además, uno de los tres camiones de las ADF catalanas es el de Quercus, por lo que no podían ir rápidamente por la carretera, y estuvieron todo el día. Las ADF son asociaciones catalanas sin afán de lucro formadas por voluntarios, propietarios forestales, ayuntamientos y asociaciones agrarias o medioambientales con el objetivo de preservar los bosques y sus ecosistemas.

"Ahora tenemos un punto de emplazamiento, vamos coordinados con el UME. Nuestro trabajo es rematar los fuegos, así evitamos que por la tarde, en las horas de más calor, pueda reavivar. Si se apaga mal por la mañana, por la tarde vuelve a crecer", ha explicado Montsech. También ha lamentado la falta de efectivos sobre el terreno: "La extensión de los fuegos es bestial. Hay muy pocos medios terrestres y los medios aéreos no pueden volar por la cantidad de humo que existe". "Hay cinco incendios rodeando la Puebla de Salabria".

La Residencia del IES alberga a Agentes Rurales, voluntarios ADF (agrupaciones de defensa forestal) y GPIF (grupos de prevención de incendios forestales) llegados de Cataluña para colaborar en la extinción del incendio de Porto @agentsruralscat #GEPIF @sfadfcat

@adfquercus pic.twitter.com/eVaHPgqr2k — IESVALVERDELUCERNA (@iesvalverde) August 20, 2025

Este grupo de voluntarios se organizó a partir de una petición por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a esto. Agentes Rurales nos propuso hacer un dispositivo conjunto, y nosotros aceptamos". De hecho, el propio Montsech ya viajó a Valencia con el ADF Quercus cuando se produjo la dana. Duermen en una residencia de estudiantes de un instituto. "Lo agradecemos mucho, porque podemos dormir en camas, tenemos donde desayunar, comer y cenar... Después de trabajar todo el día rematando fuegos, se agradece mucho dormir en cama".

Además, ha explicado que la gente está muy agradecida de su ayuda: "Nos reciben muy bien, están desesperados y ven que les ayuda de lejos y lo agradecen muchísimo". "Allí se sorprenden cuando ven que somos personas voluntarias, que no cobramos por ir a ayudarles y que nos hemos cogido vacaciones para venir hasta aquí", ha concluido.