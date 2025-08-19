Zamora, bajo la boina de contaminación por los incendios

Sanabria, Zamora, Benavente y en general toda la provincia lleva varios días sumida en una intensa niebla formada por el humo de los incendios que la rodean, desde el norte hasta el sur con los fuegos Cáceres y Salamanca, pasando por el oeste portugués que por momentos convirtió la calidad del aire en peligrosa, debido a la alta concentración de partículas que formaban parte del ambiente.

Francisco Cacho, el zamorano meteorólogo de La Sexta cuenta cómo este "cielo con aspecto un poco apocalíptico" responde a una mala calidad del aire que cualquiera puede ver su dispositivo móvil: "Cuando abres la aplicación del móvil para ver la temperatura también se puede ver la calidad del aire, y ahora mismo en León, en Zamora, en Galicia, en Salamanca, es extremadamente desfavorable", el peor valor posible.

Quien tenga "problemas cardiorespiratorios previos, sería bueno que usase mascarilla estos días, ahora que la tenemos a mano después del COVID, porque respirar ese aire puede ser muy perjudicial, también para casi toda la gente mayor y niños".

Las gafas de sol pueden ser también un complemento recomendable debido a la irritación ocular que puede producir el humo. "Lo que le pasa a este aire es que tiene partículas PM2,5 y PM10; que significa microgramos por partes por millón, es decir son partículas muy, muy, muy finas, que entran por la respiración, incluso por los bronquios, y pueden incorporarse al riego sanguíneo".

Calidad del aire en Zamora capital / J.N.

Esa contaminación del aire "extremadamente desfavorable" va a ser difícil de evitar "porque estamos rodeados. Si el viento sopla del sur nos llega humo de los incendios importantes de Salamanca y Cáceres, si sopla del norte nos llega de León y del norte de la provincia de Zamora, si sopla del oeste nos llegaría de Portugal. Entonces, estamos a la espera de que cambie el tiempo", con una bajada de temperaturas que va a favorecer al extinción de los incendios. Lo más probable es que sigamos con mala calidad del aire "varios días más" a la espera de que la atmósfera se limpie porque los incendios se vayan apagado y sople el viento. Aunque esta última circunstancia puede hacer que precisamente se reavive el fuego.

Anticiclón

"Ahora mismo tenemos un anticiclón sobre la península que es el que está haciendo que no lleguen las borrascas (como mucho se forma alguna tormenta), que no lleguen las lluvias y que suban tanto las temperaturas".

Las altas presiones del anticiclón "es como si empujaran el aire desde arriba hacia la superficie. Entonces se crea como una especie de cúpula que no deja que suba el aire. Lo lógico es que el aire caliente ascienda, lo vemos en un globo, que sube con el aire caliente. Pero en este caso el anticiclón empuja hacia abajo y no deja que suba ese aire".

Las partículas hicieron peligrosa la calidad del aire. / Jose Luis Fernández

Es una inversión térmica que también vemos la niebla cuando se queda en al zona de valle, mientras en la montaña está despejado. Ahora "en todo el valle del Duero, ahora en Zamora, tenemos el anticiclón encima y ese humo parece como que no se escapa hacia capas altas de atmósfera porque está siendo empujado por el anticiclón y se queda en esa zona de valle y está ahí aposentado y nos sigue dejando esa mala calidad del aire", indica Cacho.

De ahí que no sean recomendables las actividades que conlleven ejercicio fisico al aire libre, precisamente porque la respiración es más profunda.