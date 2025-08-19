En Directo

Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

El gato de Schrödinger salta a la pantalla atómica

El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España

La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

¿Por qué están desapareciendo las mariposas monarca? Los científicos creen tener la respuesta

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos

Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

