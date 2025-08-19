Transporte público en Catalunya

Usuarios de Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Renfe es consciente del problema y asegura que trabaja para aplicar medidas correctoras

Mañana compleja en Rodalies con averías en las líneas R2 Sur y R4 y el robo de cable en la R1

Usuarios de trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Usuarios de trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Usuarios de trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea" / RENFE / VÍDEO: USUARIS AVANT CATALUNYA / ACN

ACN

ACN

Lleida
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Usuarios de los trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian que los trenes que cubren este trayecto presentan fuertes vibraciones constantes que provocan malestar. Las sacudidas son tan intensas que causan mareos entre los pasajeros y, en varias ocasiones, incluso han provocado que el agua de los lavabos se derrame y acabe saliendo hacia los vagones.

Desde el grupo Usuaris d'Avant de Catalunya señalan que el problema se repite desde hace años, especialmente en el tramo entre Lleida y Tarragona, y exigen a Renfe que tome medidas. De hecho, la plataforma ya trasladó esta problemática a la compañía en una reunión mantenida el mes pasado. Por su parte, Renfe ha asegurado que es consciente de la situación y que está trabajando para aplicar medidas correctoras.

El último episodio ha sido este martes en el tren de las 07.05 de la mañana: Renfe abre un informe y traslada el convoy al taller

Desde la plataforma indican que las vibraciones se producen de forma sistemática en todos los trenes programados de la línea Lleida-Barcelona, en ambos sentidos. Según explica el usuario Kevin Burque, miembro del colectivo, las sacudidas se intensifican entre Lleida y Tarragona, y califica la situación que viven los pasajeros como “un drama”.

Burque afirma que “la gente se marea” y que incluso las vibraciones son tan fuertes que el agua de los inodoros sale fuera y ensucia el vagón. “Una hora que quizá podrías aprovechar para trabajar o estudiar se hace imposible, porque no hay manera”, denuncia.

Uno de los últimos episodios lo vivieron los pasajeros del tren de las 7:05 de este martes entre Lleida y Barcelona. La plataforma ha compartido un vídeo en la red social X en el que se ve claramente un vagón sacudido por fuertes vibraciones.

Noticias relacionadas y más

Desde Renfe han informado que se ha abierto un informe y que el tren en cuestión ha sido trasladado al taller para revisar si presenta alguna incidencia técnica. En cuanto al resto de episodios denunciados, la compañía reitera que es consciente del problema y que se trabaja para aplicar medidas correctoras cuando se detectan casos similares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  7. Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento
  8. Dentro del 'búnker' de los notarios españoles en Sant Cugat: así se custodian 25.000 millones de datos confidenciales de ciudadanos y empresas

Virginia Frutos, psicóloga: "Es más sano atravesar un dolor temporal que permanecer en algo que nos lastima continuamente"

Virginia Frutos, psicóloga: "Es más sano atravesar un dolor temporal que permanecer en algo que nos lastima continuamente"

Usuarios de Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Usuarios de Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Lleida cierra la piscina municipal de Balàfia por la presencia de excrementos en el agua

Lleida cierra la piscina municipal de Balàfia por la presencia de excrementos en el agua

Mañana compleja en Rodalies con averías en las líneas R2 Sur y R4 y el robo de cable en la R1

Mañana compleja en Rodalies con averías en las líneas R2 Sur y R4 y el robo de cable en la R1

El día que la horchata se convirtió en medicina: la insólita respuesta a la epidemia de cólera de 1854

El día que la horchata se convirtió en medicina: la insólita respuesta a la epidemia de cólera de 1854

Pedro Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

Pedro Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago

Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago

Las temperaturas bajan hasta 10 grados en algunos puntos de Catalunya y se prevé la llegada de lluvias

Las temperaturas bajan hasta 10 grados en algunos puntos de Catalunya y se prevé la llegada de lluvias