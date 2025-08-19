Usuarios de Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "La gente se marea"

Usuarios de los trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian que los trenes que cubren este trayecto presentan fuertes vibraciones constantes que provocan malestar. Las sacudidas son tan intensas que causan mareos entre los pasajeros y, en varias ocasiones, incluso han provocado que el agua de los lavabos se derrame y acabe saliendo hacia los vagones.

Desde el grupo Usuaris d'Avant de Catalunya señalan que el problema se repite desde hace años, especialmente en el tramo entre Lleida y Tarragona, y exigen a Renfe que tome medidas. De hecho, la plataforma ya trasladó esta problemática a la compañía en una reunión mantenida el mes pasado. Por su parte, Renfe ha asegurado que es consciente de la situación y que está trabajando para aplicar medidas correctoras.

El último episodio ha sido este martes en el tren de las 07.05 de la mañana: Renfe abre un informe y traslada el convoy al taller

Desde la plataforma indican que las vibraciones se producen de forma sistemática en todos los trenes programados de la línea Lleida-Barcelona, en ambos sentidos. Según explica el usuario Kevin Burque, miembro del colectivo, las sacudidas se intensifican entre Lleida y Tarragona, y califica la situación que viven los pasajeros como “un drama”.

Burque afirma que “la gente se marea” y que incluso las vibraciones son tan fuertes que el agua de los inodoros sale fuera y ensucia el vagón. “Una hora que quizá podrías aprovechar para trabajar o estudiar se hace imposible, porque no hay manera”, denuncia.

Uno de los últimos episodios lo vivieron los pasajeros del tren de las 7:05 de este martes entre Lleida y Barcelona. La plataforma ha compartido un vídeo en la red social X en el que se ve claramente un vagón sacudido por fuertes vibraciones.

Desde Renfe han informado que se ha abierto un informe y que el tren en cuestión ha sido trasladado al taller para revisar si presenta alguna incidencia técnica. En cuanto al resto de episodios denunciados, la compañía reitera que es consciente del problema y que se trabaja para aplicar medidas correctoras cuando se detectan casos similares.