La comisaría de los Mossos, inundada, y la piscina cerrada: los efectos de la fuerte tormenta en la Seu d’Urgell

Locales inundados, postes de telefonía y árboles caídos, y desprendimientos de tierra. Estas son algunas de las consecuencias de la fuerte tormenta que este lunes afectó al Pirineo y que concentró el mayor número de llamadas al 112. En total, los servicios de emergencia recibieron una cuarentena de avisos, que derivaron en una treintena de actuaciones por parte de los Bomberos de la Generalitat, la mayoría en la comarca del Alt Urgell.

La mayoría de los avisos del lunes fueron por inundaciones en bajos y se concentraron entre las 18:45 y las 21:00 h, según los Bomberos. Una de las más destacadas se produjo en la piscina municipal de la Seu d’Urgell. El agua entró en varias dependencias del equipamiento, lo que obligó a los servicios municipales a activar una operación de limpieza y extracción de agua. En algunos espacios subterráneos del complejo deportivo se llegó a acumular más de un metro de agua, según el Ayuntamiento. Además, el temporal arrastró ramas y otros residuos a la balsa de agua, que también deberá limpiarse. Los operarios trabajan para retirar el agua y limpiar la zona antes de restablecer el servicio. La piscina permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El equipo de gobierno ha convocado una comparecencia pública para explicar el alcance de los daños.

Paralelamente, las intensas lluvias también afectaron a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de la Seu, en la avenida Guillem Graell. Los Bomberos recibieron un aviso por acumulación de agua en el aparcamiento, aunque finalmente no intervinieron porque no había suficiente cantidad para usar la bomba extractora. Esta misma situación se repitió en una cooperativa de la calle Sant Ermengol y en tres bodegas: una en el paseo del Parc y dos en la avenida Camí Ral de Cerdanya.

Dieciocho actuaciones y una familia realojada por prevención

El Ayuntamiento de la Seu, que ha calificado el episodio de lluvia y viento del lunes por la tarde como “extraordinario”, contabilizó dieciocho actuaciones urgentes. Entre ellas, se incluyeron inundaciones de garajes y retirada de ramas. También se procedió al realojamiento preventivo de una familia en un hotel de la ciudad debido a los desperfectos que afectaban a su vivienda. Los equipos técnicos que inspeccionaron el domicilio este martes no detectaron daños estructurales.

Las inundaciones afectaron especialmente a la zona deportiva, donde se derrumbó un muro y quedaron anegados los vestuarios. También cayó un muro en la escuela Pau Claris. El Ayuntamiento aún no dispone de una previsión sobre la reapertura de la piscina municipal, ya que primero se debe drenar el agua acumulada en las salas subterráneas. En cuanto al Centre Cultural Les Monges, también registró acumulación de agua, aunque sin consecuencias graves.

La concejala Cristina Moreno y el alcalde, Joan Barrera, subrayaron que el Ayuntamiento movilizó un amplio dispositivo para restablecer la normalidad y pidieron tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la situación se irá recuperando progresivamente.

El resto de avisos destacados se refieren a árboles caídos o pequeños desprendimientos. En la C-14, por ejemplo, una gran roca dificultaba la circulación habitual en el municipio de Ribera d’Urgellet. Afortunadamente, el desprendimiento no causó heridos. La N-260 a su paso por la Seu quedó cortada en ambos sentidos por desprendimientos de tierra. El incidente aún causaba retenciones este martes al mediodía.

En la Cerdanya, el único aviso destacado relacionado con el temporal fue por un árbol caído en la calle Bell-Lloch de Puigcerdà, incidente que fue atendido por la Policía Local.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya y Protección Civil, el episodio de precipitaciones ha sido intenso y ha dejado registros que podrían haber superado los 20 litros por metro cuadrado en solo media hora en algunos puntos del Pirineo y Prepirineo, incluido el Alt Urgell. Protección Civil mantuvo activada la alerta del plan Inuncat ante el riesgo de inundaciones y pidió precaución en zonas inundables. En la comarca, el riesgo fue calificado como moderado, mientras que en otras zonas del país se elevó a alto por el aumento del caudal de los ríos y el desembalse de los pantanos.