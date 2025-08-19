Las temperaturas bajan hasta 10 grados en algunos puntos de Catalunya y se prevé la llegada de lluvias

El fin de la ola de calor se ha confirmado con descensos importantes en las temperaturas. El martes ha empezado con valores todavía elevados. A primera hora de la mañana, en algunas zonas del litoral no se había bajado de los 25 ºC ni de los 20 ºC. Pero sí se puede afirmar que la diferencia respecto el lunes y el domingo es considerable, sobre todo en las comarcas pirenaicas. En el Val d'Aran, por ejemplo, se registran diferencias de 10 ºC en Vielha.

En el Priorat, el descenso también se acerca a los 10 ºC de diferencia en tan solo 24 horas, lo que confirma que el calor extremo queda atrás. En el área metropolitana de Barcelona, el cambio no es tan intenso y las temperaturas han disminuido entre 2 y 5 grados.

Aviso por lluvias

A partir de la tarde de este martes, en Catalunya, se esperan lluvias en los Pirineos y Prepirineo. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso por intensidad de lluvia. Se prevé que la nubosidad, con el paso de las horas, se extienda a otros territorios, aunque de forma más dispersa e irregular. Al final del día también se esperan nubes en puntos del litoral central y sur.

Y de cara al miércoles y el jueves, las lluvias se generalizarán, según las previsiones del Meteocat. Hay avisos activados tanto por la mañana como por la tarde. Durante el próximo fin de semana, se prevé más estabilidad, aunque las lluvias pueden volver a lo largo de la próxima semana.