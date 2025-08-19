Cámaras de seguridad
El Supremo lo confirma: prohibido instalar una cámara en la mirilla de la vivienda
Unos vecinos demandaron a la pareja de enfrente para pedir a la justicia el retiro de una cámara, ya que consideraban que “no era por seguridad sino simple comodidad”
Las nuevas 500 cámaras de vigilancia de Barcelona no tendrán identificación facial
Una cámara de seguridad graba a los ladrones detenidos por 10 asaltos en domicilios del área metropolitana de Barcelona.
Lola Gutiérrez
Tener una mirilla en la vivienda no es legal en todas las situaciones. Así lo ha confirmado El Tribunal Supremo al asegurar que la instalación de una cámara de grabación puede suponer “una afectación relevante de la intimidad personal y familiar” de los vecinos, según ha dejado claro en una de sus últimas sentencias, recogida por Europa Press. Si no existen problemas de seguridad en la comunidad y si únicamente se utiliza "por saber si alguien va a entregar algún paquete”.
El Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Madrid se ha posicionado a favor de los vecinos que denunciaban que la instalación de la mirilla "no era la seguridad, sino la simple comodidad", ya que no constaba que la vivienda se encontrase en un lugar que necesitara adoptar medidas debido a problemas de inseguridad, sino que lo único que querían era "estar al tanto" de si recibían alguna notificación, correo o paquete.
Sensores de movimiento o alarmas, alternativas legales
La resolución ha condenado al pago de 300 euros a cada miembro de la pareja, además del retiro de la cámara, y ha recordado que existen otras medidas de seguridad, como sensores de movimiento en la vivienda o alarmas conectadas con empresas de seguridad que no son violan la intimidad de los vecinos.
El alto tribunal confirmó además que la instalación de la vivienda "está en un edificio encuadrado, en un recinto cerrado en el que existen otros dos edificios y dotado de un servicio de conserjería".
En la sentencia, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por una pareja a la que se obligó a retirar la mirilla electrónica al considerar que su presencia constituía una “intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los demandantes”, en este caso los vecinos de la puerta de en frente.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento
- Dentro del 'búnker' de los notarios españoles en Sant Cugat: así se custodian 25.000 millones de datos confidenciales de ciudadanos y empresas