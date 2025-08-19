Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025 / 5

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

TEMAS

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
  8. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de agosto de 2025

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"

Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"

Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León"

Adrián Barbón, sobre el nuevo escenario de los incendios en Asturias: "No ha bajado el riesgo; hay que seguir activos y colaborar con León"

Sorteo Bonoloto del martes 19 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 19 de agosto de 2025

Sorteo Euromillones del martes 19 de agosto de 2025

Sorteo Euromillones del martes 19 de agosto de 2025

Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: "Hay riesgo de fenómenos violentos"

Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: "Hay riesgo de fenómenos violentos"

España suma ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas en menos de 10 días

España suma ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas en menos de 10 días