La planta de Empuriabrava ya puede desalinizar agua para la Costa Brava norte en caso de emergencia

La situación de emergencia generada por la extrema sequía de los últimos tres años obligó a las administraciones locales y supramunicipales a mover ficha. El Alt Empordà fue una de las comarcas más castigadas por la falta de agua, lo que dio pie a la puesta en marcha de varios proyectos, por vía de urgencia, destinados a generar nuevos recursos o aprovechar los existentes para garantizar el abastecimiento de agua a la población. El Consorcio de Aguas Costa Brava Girona se puso rápidamente manos a la obra en diferentes frentes, entre ellos el reaprovechamiento de los recursos del acuífero de la Muga.

Este verano, el Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, en colaboración con la Generalitat de Catalunya a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), ha completado la instalación de cuatro módulos de ultrafiltración y cuatro de ósmosis inversa, conocidos popularmente como desaladoras, en el parque del Trabuc, justo al lado de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Empuriabrava. Según este organismo vinculado a la Diputación de Girona, se trata de "actuaciones estratégicas que contribuirán a mejorar la garantía del abastecimiento de agua en la Costa Brava norte ante futuras sequías y en un contexto de emergencia climática como el actual".

Tratamiento integrado en la ETAP

Según la información facilitada por el Consorcio, los módulos de ultrafiltración contienen un tipo de tratamiento con membranas para eliminar con mucha eficacia partículas y macromoléculas del agua, y está pensado como un pretratamiento de calidad para una parte del caudal de entrada de la potabilizadora, que llega del embalse de Darnius-Boadella y también del efluente secundario de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Figueres. Estas instalaciones han quedado plenamente integradas dentro del funcionamiento ordinario del servicio de abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas en la Costa Brava norte.

"La sequía también la tenemos que ver como una oportunidad, porque nos ha hecho actuar de una manera muy rápida"

En paralelo, también se han instalado cuatro módulos de ósmosis inversa, un tratamiento con membranas que elimina las sales disueltas en el agua, y se han construido cinco pozos, también en el parque del Trabuc. En este caso, únicamente entrarán en servicio en situaciones de urgencia; por tanto, de manera discontinua y cuando sea estrictamente necesario, son un recurso adicional para reforzar el sistema de abastecimiento.

Una inversión compartida

El coste total de las obras ha sido de 6.428.878 euros: 2.401.986 euros para los módulos de ultrafiltración, y 4.026.892 euros para las plantas de ósmosis y la construcción de pozos. El financiamiento ha corrido a cargo en un 75% por la Agencia Catalana del Agua (ACA) de la Generalitat de Catalunya y el resto, con fondos propios del Consorcio de Aguas.

Estas inversiones se suman a otras acciones que impulsan la interconexión de redes, la mejora de los tratamientos, la reutilización de agua y la diversificación de fuentes, con el objetivo de construir un modelo de gestión hídrica más robusto, eficiente y preparado para el escenario de sequía estructural existente.

Los deberes en Empuriabrava ya están hechos

El gerente del Consorcio de Aguas Costa Brava Girona, el ingeniero figuerense Jordi Agustí, explica que "esta actuación se deriva de una evidente situación de emergencia que nos obligaba a buscar nuevos recursos ante el vaciamiento progresivo que presentaba el embalse de Darnius-Boadella. Las aguas que podíamos aprovechar no tenían la misma calidad que las que llegaban del embalse y era necesario tratarlas con la tecnología adecuada, que es la que hemos implementado. Uno de estos recursos provenía del agua residual de Figueres que la ACA ha bombeado hasta Pont de Molins. Esta agua nos podía llegar bien por el canal de los regantes o bien captándola directamente nosotros".

La instalación de los nuevos equipamientos tiene una explicación muy clara: "El ETAP de Empuriabrava fue diseñado en 1985 para una situación de embalse lleno y con agua buena, por tanto, había que actualizar los sistemas de potabilización del agua, que es lo que hemos hecho con mucha rapidez con los cuatro módulos nuevos de ultrafiltración. El otro recurso proviene de los pozos que hemos abierto en el Trabuc y que aprovechan el agua del acuífero de la Muga, un agua salinizada y que necesita ser tratada con los cuatro módulos restantes con el sistema de ósmosis, que sirven para desalarla".

Jordi Agustí deja claro que esta actuación "es un elemento sustitutivo importante de los recursos normales en caso de un nuevo episodio de sequía en nuestro ámbito de actuación, la Costa Brava Norte, pero no sería suficiente. Hemos aumentado la resiliencia, ganamos en capacidad de adaptarnos a la realidad del cambio climático. Son planes que suman, como el que estamos llevando a cabo en la depuradora de Roses con el proyecto Aiguaneix que nos debe permitir reutilizar el agua depurada con plenas garantías".

El ingeniero Jordi Agustí conoce bien todo el ciclo del agua, en su momento dirigió la empresa Fisersa y también fue director de la ACA. Ahora dirige el Consorcio de Aguas Costa Brava Girona. En los tres cargos ha tenido que afrontar situaciones difíciles debido a averías importantes o efectos de sequías e inundaciones. Por eso hace una lectura técnica de la situación actual y considera que "la sequía también la tenemos que ver como una oportunidad, porque nos ha hecho actuar de una manera muy rápida, por vía de emergencia hemos sido capaces de ejecutar proyectos como el de Empuriabrava con mucho menos tiempo del que habría sido normal. La parte positiva de la sequía es que nos ha permitido acelerar inversiones que hubiéramos tenido que hacer igualmente, tarde o temprano".