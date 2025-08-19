En Directo

Canícula extrema

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Récord histórico: Barcelona registra casi 39 grados, la temperatura más alta de los últimos 112 años

Récord histórico: Barcelona registra casi 39 grados, la temperatura más alta de los últimos 112 años

Ver galería

El calor aleja a los visitantes de las Festes de Gràcia durante las horas centrales del día. / ZOWY VOETEN

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas han vuelto a subir con intensidad este fin de semana. La previsión es que este domingo se haya llegado a su pico máximo y desde este lunes empiecen a descender las temperaturas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional

Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

Seguir una dieta saludable evita entre dos y tres enfermedades crónicas en la vejez

Seguir una dieta saludable evita entre dos y tres enfermedades crónicas en la vejez

Una fuerte tormenta golpea la Seu d'Urgell y Puigcerdà con granizo e inundaciones

Una fuerte tormenta golpea la Seu d'Urgell y Puigcerdà con granizo e inundaciones

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas