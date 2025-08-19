En Directo
Canícula extrema
Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas
Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas han vuelto a subir con intensidad este fin de semana. La previsión es que este domingo se haya llegado a su pico máximo y desde este lunes empiecen a descender las temperaturas.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.
Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el inicio del fin de la ola de calor, con un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, que será notable en la mitad noroeste, aunque con valores aún significativamente elevados en la mitad sudeste, y zonas de Baleares y Canarias. El paso de una vaguada por el noroeste peninsular inestabilizará la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que iniciará el fin de la ola de calor.ur a norte en el área mediterránea oriental y variable en el Estrecho y Alborán. segunda parte del día en zonas altas de interior. En Catalunya , cielo poco nuboso a primeras horas, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a lo largo de la mañana. Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, que probablemente sea localmente fuertes y podrían afectar a zonas colindantes; serán probables en puntos del interior del tercio oeste.
El Meteocat da por finalizada la alerta por calor diurno intenso
La tarde de este domingo, el Meteocat ha dado por finalizado el aviso de calor diurno intenso. Aun así, se mantienen los avisos por calor nocturna para las próximas noches y madrugadas.
Catalunya mantiene cerrados 9 espacios naturales
Debido al elevando riesgo de incendio y la aplicación del nivel 4 del plan Alfa, un total de nueve espacios naturales se mantienen cerrados de cara a este lunes:
- Cap de Creus
- Serra de l’Albera
- Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell.
- Serra de Montsant
- Muntanyes de Prades
- Serres de Cardó-el Boix
- Els Ports
- Montsec d’Ares
- Serra de Mont-roig
Menos municipios afectados por nivel 4 del Plan Alfa
El cuerpo de Agents Rurals prevé que mañana lunes se reduzca ligeramente el número de municipios afectados por el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal, con un total de 116 municipios en 13 comarcas: Alt Camp (3 municipios), Alt Empordà (19 municipios), Baix Camp (20 municipios), Baix Ebre (11 municipios), Conca de Barberà (6 municipios), Garrigues (6 municipios), Montsià (2 municipios), Noguera (9 municipios), Pallars Jussà (2 municipios), Priorat (17 municipios), Ribera d’Ebre (8 municipios), Segrià (5 municipios) i Terra Alta (8 municipios).
Catalunya mantiene el peligro extremo de incendios para este lunes
Las previsiones para este lunes 18 de agosto obligan a mantener la alerta del plan INFOCAT por el peligro extremo de incendios en algunos puntos de Catalunya. También fuerza a mantener vigente la resolución con medidas restrictivas.
El Govern pide a la ciudadanía extremar las precauciones ante el elevado peligro de incendio y que se eviten las actividades con riesgo de incendio en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que los rodea. Advierte, además, de la importancia de llamar rápidamente al teléfono de emergencias 112 en caso de ver fuego o humo.
Las temperaturas en Catalunya, inferiores a lo esperado
Generalmente, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), han bajado las temperaturas en Catalunya con respecto al sábado. Esto se debe a la llegada del humo que proviene de los incendios que están teniendo lugar en la Península Ibérica. Este humo ha provocado que la radiación solar medida este mediodía en el Oeste de Catalunya fuera más de un 30% inferior a la de los últimos días. Así lo explica el Meteocat en su cuenta de X.
Máximas de más de 40ºC en la Costa Daurada y la Vall de l'Ebre
La temperatua máxima de esta domingo en Catalunya, según el Meteocat, ha superado los 40ºC en puntos de la Costa Daurada y de la Vall de l'Ebre, con 41,5ºC en Aldover (Baix Ebre) o 40,7ºC en Miami Platja (Baix Camp), la temperatura más alta en sus siete años de datos.
156 personas atendidas por calor en los últimos tres días en Catalunya
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido en Catalunya entre los pasados días 14 y 16, en plena ola de temperaturas extremas, a 156 personas con problemas de salud relacionados con el calor.
Según informa este domingo el Departamento de Interior y Seguridad Pública, el 60 % de los afectados han tenido que ser trasladados en ambulancia a un centro hospitalario y el 40 % restante han sido atendidos por el servicio 061 Salut Respon.
Del total de afectados, el 51,6 % han sido mujeres y el 48, 4 % hombres.
Además del SEM, la Cruz Roja también ha reforzado estos días su servicio, ofreciendo consejos y recomendaciones para hacer frente a la ola de calor a través de su servicio de teleasistencia.
El Govern pide máxima prudencia ante la tarde más crítica de calor y peligro de incendio extremo
Ante la excepcionalidad por el elevado riesgo de incendio hoy domingo, Protecció Civil ha recomendado a los municipios aplazar cualquier actividad con fuego o pirotecnia. Hoy se espera el pico de la ola de calor, con temperaturas que pueden llegar a los 44º.
Los Agents Rurals mantienen para hoy el cierre de 9 espacios naturales. El peligro de incendio es extremo en algunos puntos del territorio, por lo que se pide mucha prudencia y, en caso de ver fuego o humo, llamar al 112.
El Govern hace un llamamiento a la máxima prudencia ante la tarde más crítica de lo que llevamos de verano en cuanto a calor intensa y peligro de incendio extremo. Este mediodía se ha celebrado una nueva reunión del comité técnico del plan INFOCAT, encabezada por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Nuria Parlon.
Las temperaturas podrían ser más bajas de lo esperado por "el efecto humo"
El humo presente este domingo en Catalunya por los incendios que arrasan en toda la península podría provocar que no se registren temperaturas tan altas como las del sábado. "Uno de los efectos del humo en las capas medias de la troposfera es el de inhibir el ascenso de la temperatura. Los valores serán elevados, pero por debajo de lo que se esperaría", ha explicado el Meteocat.
