La ola de calor acaba y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

La tercera ola de calor de lo que llevamos de verano llega a su fin en Catalunya. Es cierto que aún hay un aviso activado por temperaturas mínimas elevadas en las comarcas del litoral de Barcelona y Tarragona, donde se pueden registrar mínimas superiores a los 25 grados durante la noche (noche tórrida). Sin embargo, las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indican que las temperaturas bajarán durante los próximos días.

De hecho, a lo largo de este lunes las temperaturas ya han sido más suaves que 24 horas atrás. "En general, el calor ha disminuido en la mayoría de zonas de Catalunya entre uno y cinco grados", afirma Xavier Soler, técnico del Meteocat, en conversación con EL PERIÓDICO. "En cambio, en algunos puntos de las comarcas de Lleida y el Prepirineo se ha experimentado un ligero incremento de temperaturas porque la presencia de humo procedente de los múltiples incendios activos en el noroeste España se ha atenuado", comenta Soler.

Masa de aire frío

"A partir del jueves y el viernes, se espera la entrada de una masa de aire más fresca que dará paso a unas temperaturas por debajo de la media climática de los últimos 30 años", explica Soler. En concreto, esta masa de aire, a 1.500 metros de altura, se puede situar alrededor de los 12 o 13 grados, cuando lo habitual en estas fechas es que esté en torno a los 17 grados. Cabe señalar que estas temperaturas son las de la masa de aire, no las que se registrarán en Catalunya.

¿Pueden llegar nuevas olas de calor? "A medida que avance el mes de agosto, resulta cada vez menos probable que aparezca una nueva ola de calor", considera el técnico del Meteocat. Durante la segunda quincena de este mes, los días ya son más cortos, con menos horas de insolación. "Además, existe un mayor dinamismo atmosférico, con entradas y salidas más frecuentes de masas de aire", añade Soler.

Este escenario facilita que no se declaren nuevos episodios de calor extremo: "Las previsiones a medio plazo señalan unas temperaturas que irán acorde con la media o que incluso serán más bajas de lo habitual". "Se podría decir que tendremos valores normales para la época, que hará el tiempo que toca", sostiene Soler.

Durante el jueves y el viernes, también pueden registrarse precipitaciones, que contribuirán a reducir las temperaturas en zonas de montaña. La inestabilidad puede repetirse también a lo largo de la próxima semana, aseguran desde el Meteocat.