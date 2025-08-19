"Día clave" en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas

"Día clave" para la contención del incendio de Jarilla, que ya ha calcinado 15.500 hectáreas en un radio de 155 kilómetros de perímetro. Las condiciones meteorológicas acompañan y este martes se desplegará el mayor dispositivo de extinción, con la presencia de hasta 25 medios aéreos, 13 procedentes de fuera de la comunidad, pertenecientes principalmente al Ministerio y a las BRIF.

Tras la reunión del primer CECOPI del día, el consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, acaba de explicar que durante la noche se ha producido alguna reactivación en el entorno de Rebollar y el Torno, pero que ha sido solucionada, pero ahora el mayor peligro está "en el posible descuelgue hacia Jerte y Tornavacas".

Durante la noche las llamas han pasado por la zona de la Garganta de los Papúos, quemando solo su parte superior, lo que ha permitido "conservar esta joya patrimonial", aunque hay que estar pendiente de la evolución a lo largo de este día.

Por ahora, las condiciones climáticas son buenas, con vientos del noroeste que permiten la entrada ya de los 25 medios aéreos: "si se mantienen las condiciones vamos a avanzar mucho hoy en este incendio", ha dicho Bautista con optimismo, pero sin bajar la guardia, ya que asegura que las mañanas suelen ser positivas. "Puede ser que este sea el día clave en la extición del incendio". Sobre las once de la mañana, trabajan en la zona 21 unidades de bomberos forestales, 22 medios aéreos, 5 equipos de maquinaria pesada, 4 agentes, 5 técnicos, medios de la Diputación de Cáceres, militares de la UME, profesionales de Miteco y personal de Cruz Roja y Protección Civil. Asímismo, intervienen en tareas de extinción medios provenientes de Cataluña, Murcia, Andalucía, Eslovaquia y Alemania.

Visita de Sánchez

La jornada de hoy está marcada por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudirá a las 12.45 horas al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Jarilla y realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Medidas para la población

De momento, no se ha tomado ninguna nueva medida que afecte a las poblaciones cercanas, pero no se descartan nuevos confinamientos o desalojos. Por ahora siguen fuera de sus casas los vecinos de Rebollar (a lo largo del día se podría determinar su vuelta a casa), de la zona periurbana de Hervás y de casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo, después de que anoche decayera el desalojo de Gargantilla y el confinamiento de Hervás.

En total, son unas 500 personas las que están evacuadas de sus hogares, alrededor de 250 vecinos residentes en estas zonas todo el año, pero la cifra se duplica por la población flotante en estos entornos durante el verano. De ellos, solo 35 personas están haciendo uso de los recursos habilitados en el pabellón de Plasencia. "Están bien y están con ánimo", ha destaco el consejero.

Preguntado por la sensación de abandono que podrían haber manifestado algunos vecinos de la zona, Bautista ha asegurado que lo que él se ha encontrado visitando cada uno de los pueblos afectados es solo agradecimiento. "Es una situación de nerviosismo y preocupación y si hay esa sensación será algo puntual, el reproche que pueden tener en todo caso es que no hayan venido los medios antes; si el refuerzo aéreo hubiera estado el sábado, estaríamos hablando de otra cosa".

"Un fuego de dimensiones nunca vistas antes"

En este sentido, el consejero ha subrayado que las previsiones realizadas por los técnicos del Infoex sobre el incendio y la petición de medios era acertada. "Ya advertimos de que era un fuego de dimensiones nunca vistas antes y se ha demostrado que Extremadura ha actuado de manera coherente y racional, nunca quisimos pedir más medios de los que necesitábamos y ese puede ser el reproche de los vecinos, porque más medios aéreos nos habrían permitido afrontar la extinción con días de antelación". Bautista ha insistido en que los técnicos del Infoex no se equivocaban en sus demandas ni en sus previsiones. De hecho, ha asegurado que son los bomberos forestales extremeños los que están trabajando en los sectores más complicados del fuego, por su amplia experiencia y profesionalidad, mientras el resto de efectivos están movilizados en otros perímetros del incendio. De hecho, ha explicado que el contingente procedente de Alemania se va a destinar a Plasencia, para realizar labores de refresco y repaso que impidan cualquier posible reactivación.

El consejero ha vuelto a recordar la inmensa solidaridad de las comunidades en este incendio, donde trabajan recursos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Aragón y Baleares. Esta última envió ayer un medio aéreo y se espera con probabilidad un segundo a lo largo del día. "Este es el modelo operativo que necesitamos y hay que anticiparlo y establecer protocolos de colaboración. Va a haber mucho que aprender en la gestión de las emergencias tras este incendio".

Descartan la intencionalidad en el incendio Respecto al origen del incendio, Bautista ha señalado que “todo apunta a que se trató de un rayo” tal y como se informó desde el principio, descartando la intencionalidad en el caso de Jarilla.

Una segunda línea de fuego en Castilla y León

También incluso de Castilla y León que están conteniendo las llamas en Salamanca, ya que el fuego cruzó anoche el límite y se encuentra en Candelario, pero muy alejado de la población. "Apenas tiene proyección pero hay que estar atentos y además puede saltar al lado oeste una segunda línea, estamos atacando allí también".

Vigilancia en Malpartida de Cáceres y Aliseda

Respecto a otros fuegos ya estabilizados en la comunidad, como el Malpartida de Cáceres, ha señalado que hay que mantener personal de vigilancia en la zona para sofocar rápidamente cualquier posible reactivación de las llamas, lo que implica una mayor tensión del Infoex.

Sobre la investigación abierta por el fuego de Aliseda, Baustista ha señalado que no dispone de información nueva y ha insistido en que ha sido provocado por una persona que el año pasado podía haber tenido actividad cinegética y este año no puede por una cuestión particular con otra persona, pero ha llamado a no señalar al sector de la caza, que es precisamente "uno de los más afectados por los incendios". Sobre el pirómano ha asegurado que "antes o después va a acabar ante un juez y entre rejas", pero ha pedido tranquilidad para que la Guardia Civil pueda cerrar todos los detalles "para que ese desalmado no tenga resquicios".