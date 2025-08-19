Sin descanso en verano para las familias con hijos con discapacidad: "¡Que terminen las vacaciones!"

"Tengo muchas ganas de terminar vacaciones y empezar a trabajar, es tan triste como esto", se sincera Gemma Beltrán, madre de una joven de 16 años con una enfermedad rara, deterioro neuromuscular y autismo. "Desde que ha terminado la escuela me he tenido que ocupar de ella las 24 horas del día; yo no sé qué son las vacaciones", continua Beltrán. No es la única. Miles de familias con hijos con discapacidad ven como en verano se les triplica el trabajo, faltados de todos los apoyos que tienen durante el curso. "Es imposible cubrir la necesidad que hay con los recursos que tenemos", lamenta Víctor Galmés, director de la federación Dincat, que ofrece ayuda a domicilio a algunas familias. El otro programa público, gratuito para menores, de la Diputación de Barcelona, ha tenido que dejar fuera al 30% de solicitantes durante los meses de verano ante la avalancha de peticiones.

En Catalunya hay unos 13.000 menores con un grado de dependencia reconocido

Según las estadísticas de 2024, en Catalunya hay unas 720.000 personas con discapacidad, de los cuales 243.050 son personas con discapacidad intelectual, trastornos mentales o combinan la discapacidad intelectual con problemas físicos y de movilidad. Si nos fijamos en los datos de la dependencia, en Catalunya hay unos 13.000 menores con un grado de dependencia reconocido, 20.000 si le sumamos la franja de los 18 a los 30. "No tenemos un servicio de ocio inclusivo, garantizado, para ayudar a las familias durante el verano, pero también en las vacaciones de Semana Santa o Navidad", se queja Galmés. Dincat ofrece un servicio de apoyo donde un cuidador va a casa de las familias cuando lo necesitan durante algunas horas. Calcula que llegan a un centenar de hogares, con una cobertura media de 150 horas anuales. "Cubrimos un porcentaje muy bajo de la necesidad real", señala Galmés.

En cuanto termina la escuela, el cuidado 24/7 de las personas con discapacidad recae en las familias

El proyecto de los cuidadores de Dincat ha estado a punto de tambalear este verano. Un error en la resolución de la subvención de Drets Socials les privaba del 40% de los fondos solicitados, por lo que algunas entidades prestadoras no pudieron ayudar a las familias hasta que, unas semanas después, el Govern les confirmó que había un error y les facilitó toda la financiación solicitada. En este sentido, Galmés pide fondos más estables y a largo plazo para no tener que estar sufriendo año a año. Una demanda que también extienden desde el Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional, que este año han visto cómo algunas afiliadas se han quedado sin poder acceder a este proyecto durante algunas semanas.

El programa Respir ha recibido 622 solicitudes este verano; 218 se han quedado fuera: "La demanda que tenemos es brutal"

Tambien está desbordado otro de los servicios públicos que cuidan de estas personas para que sus familias puedan reposar algunos días. Es el Hogar Respir, de la Diputación de Barcelona, que programa estancias de entre tres días hasta tres meses al año. El servicio es gratuito para los menores de 18 años y con financiación pública para los mayores de edad. Tienen una treintena de camas, que van rotando durante el curso para dar salida a más de un millar de ingresos. Este verano, se han solicitado 622 ingresos desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Sólo serán posibles 412 estancias: 218 se quedan fuera. "La demanda que tenemos es brutal, nos faltan lugares para atender a estas personas sobre todo en verano, ahora mismo somos el único recurso público que ofrece estancias temporales públicas para personas con discapacidad", explica Cecilia Navés, coordinadora del recurso.

En Barcelona, Mayte Torres Vázquez, madre de Leo (11, con autismo) y Bruno (9), denuncia que el programa Respir no tiene plazas suficientes. Como muchas familias, afronta el verano sin el apoyo esencial para el cuidado y descanso familiar. La foto fue tomada en la ciudad de Barcelona el 28 de julio de 2025. / Zowy Voeten / EPC

"Cada año detectamos a más familias, hay más peticiones y solicitudes que otros años", cuenta Navés. Cada mes las peticiones rozan las 200, aunque en verano superan las 300. Si en 2023 realizaron 1.457 ingresos, el año pasado llegaron a los 1.765. Este año, en solo seis meses, ya han superado el millar. El 60% de las personas que ingresan tienen trastornos de conducta, y Navés reconoce que en algunos casos, ante una crisis o un brote, han tenido que devolver a los usuarios a sus familias. "Necesitamos recursos adecuados para cubrir las necesidades de todas estas personas, a veces nosotros no podemos dar respuesta al ser un recurso temporal", asegura Navés. La ciudad de Barcelona también ha ofrecido más de 5.900 horas de apoyo este verano para unas 60 personas con discapacidad en la ciudad.

2.000 euros en un mes de 'casals'

Sin embargo, la mayoría de familias ni siquiera conoce que existen estos recursos. "Yo me he tenido que encargar de mi hija durante todo el verano. Desaparece la escuela, desaparece la 'fisio'... pedí plaza en un 'casal' a la concejala de Servicios Sociales y me dijeron que intentarían adaptarlo, aún espero respuesta", lamenta Beltrán, vecina de Sant Adrià de Besòs.

"Cada año detectamos a más familias, hay más peticiones y solicitudes que otros años" Cecilia Navés — Coordinadora del Hogar Respir de la Diputación de Barcelona

Elena Martí, madre de dos hijas con discapacidad intelectual, se ha dejado más de 2.000 euros en los 'casales' de verano de sus hijas. "Me cobran el doble o el triple porque los monitores tienen que adaptar la ratio a mi hija. Y cuando pides ayuda al ayuntamiento, te quedas fuera de las becas porque tenemos ingresos, es muy injusto", cuenta. Ahora, en agosto, asume que es mucho peor. "Para mí agosto es la peor época del año, es desquiciante, son 24 horas seguidas sin reposo: les tienes que hacer todo, te necesitan todo el rato", explica esta madre.

Tras gastar 500 euros en 'casals', Belén ha optado por contratar a una canguro para poder escaparse a hacer la compra y demás tareas del hogar

Belén, madre de una chica de 20 años, ha optado por contratar una canguro durante dos horas cada día en agosto para poder hacer la compra, la colada y demás tareas del hogar. El drama empezó en junio, cuando terminó la escuela de educación especial y se dejó más de 500 euros en 'casals'. "Cuando llega el verano es cuando más trabajo tengo, y me preocupa el futuro, porque yo estaré más débil, y ella más fuerte. No tenemos ni un apoyo de la Administración", lamenta.

Carla Belles, desde Amposta, tiene la misma problemática. O peor. Ella no puede dejar la farmacia, ubicada en Sant Carles de la Ràpita, porque agosto es mes de plena actividad turística. "No sabes dónde dejar al niño, el 'campus' de Amposta no tiene suficiente personal para atenderle, nos dicen que no", explica. En julio lograron llevar al niño, de cuatro años, con autismo y una alta dependencia, a una actividad matinal en Freginals. En agosto, el padre se dedica a cuidar al niño. "Es imposible descansar, la sensación es que nadie nos ayuda, que estamos solos", se queja Belles.