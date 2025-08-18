La zona de bajas emisiones de Girona entrará en funcionamiento el 15 de septiembre

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Girona empezará a funcionar el lunes 15 de septiembre. El perímetro de la ZBE de Girona engloba desde el parque de la Devesa hasta la calle de Emili Grahit y desde la calle del Río Güell hasta la calle del Carme y el Barri Vell.

Todos los vehículos con domicilio en la ciudad podrán seguir circulando dentro de esta zona al igual que hacen ahora y tal y como establece la Ordenanza de la ZBE, al igual que los vehículos con etiqueta ambiental (0, ECO, C y B), sean de donde sean. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los vehículos sin etiqueta ambiental que se incorporen en el año 2025 o posteriores al Registro Municipal de Vehículos de la ZBE no estarán exentos.

Tal y como prevé la Ordenanza de la ZBE de Girona, los vehículos sin etiqueta ambiental y de fuera de Girona que tengan que entrar en la ZBE por, principalmente, su función médica, de emergencia, de seguridad, laboral o para que sean de personas con pocos recursos, deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Vehículos de la ZBE para atenderse al ex. Esta solicitud ya se puede realizar a través de la web https://zbe.cat/autorizations.

El horario de restricciones

El horario de las restricciones para entrar en la ZBE para los vehículos contaminantes de fuera de Girona será de 7 a 20 horas de lunes a viernes en días laborables, tal y como recomienda la Generalitat y como será de uso común en el resto de municipios de 50.000 habitantes, aquellos obligados a establecer una ZBE. Sin embargo, los vehículos sin etiqueta ambiental de fuera de Girona podrán continuar accediendo 24 días al año dentro del horario con restricciones. En estos casos, no será necesario solicitar permiso alguno.

Se calcula que actualmente hay un 5% de los vehículos que circulan por Girona que no cumplen con los criterios para circular en la ZBE, una cifra que se reduce año a año por la renovación de los mismos vehículos. Los vehículos no tendrán que llevar ningún tipo de distintivo que indique que están matriculados en la ciudad de Girona ni tampoco colocar en el cristal la etiqueta ambiental. Las cámaras de control leerán las matrículas y sabrán en qué categoría se encuentra cada vehículo. Cabe recordar que el lector de matrículas sabe la etiqueta ambiental de cada vehículo sin necesidad de llevarla físicamente pegada al cristal.

El área restringida

El área engloba la calle Emili Grahit y el paseo de Olot hasta el cruce con la calle Riu Güell. En este punto pasa por la avenida Josep Tarradellas hasta llegar a la altura del Palacio de Ferias y el Auditorio, para pasar después por el paseo de la Devesa por la parte más próxima al río Ter hasta el puente de Pedret. Posteriormente, agrupa gran parte del Barri Vell y una vez llega a plaza Catalunya, recorre el río Onyar hasta tocar, de nuevo, con Emili Grahit, en la rotonda de los Països Catalans.

Registro de entradas

En caso de que sea un vehículo sin etiqueta ambiental de fuera de Girona, los propietarios podrán consultar el número de entradas que ha realizado dentro del Área Personal de la web https://zbe.cat/home.

La implementación de una ZBE tiene como objetivos principales, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado, "la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, gracias a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y de la contaminación acústica; la contribución a la mitigación del cambio climático, con la reducción de los gases de efecto invernadero y el impulso de un modelo de movilidad más eficiente energéticamente y que promueva la movilidad activa y el transporte público".