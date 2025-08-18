En Directo

Última hora de los incendios en España | Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

Bomberos forestales de la 'Brigada Vigo', en uno de los frentes que afectan a Ourense.

Bomberos forestales de la 'Brigada Vigo', en uno de los frentes que afectan a Ourense. / ABRAHAM ROSENDO "BREIKUS"

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Las llamas avanzan y calcinan ya el 7% de toda la provincia de Ourense

Alerta por estafas cibernéticas suplantando portales de búsqueda de empleo como Infojobs o Indeed

José Alberto Marín, decano de los notarios catalanes: "La mediación puede ahorrar muchos juicios, dinero y disgustos a los ciudadanos"

La función social del Centro Tecnológico del Notariado

Ser notario en el año 2025

Dentro del 'búnker' de los notarios en Sant Cugat, donde se custodian 25.000 millones de datos confidenciales

Directo | Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas

Un muerto y un herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, en León

