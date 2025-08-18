Última hora de los incendios en España | Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León

Los fuegos obligan a parar la línea de FEVE León-Bilbao y al corte de varias carreteras

Los incendios que afectan a la provincia de León han provocado este viernes la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de FEVE León–Bilbao, en el tramo comprendido entre Puente Almuhey y Guardo, según han informado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.

El avance de las llamas también mantiene cortadas varias carreteras provinciales: la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-2703 entre Portilla y Santa Marina de Valdeón y la LE-5228 entre Salas y Bouzas.

En cuanto a las telecomunicaciones, se ha recuperado la cobertura en algunas de las localidades que habían quedado incomunicadas, entre ellas Puente Domingo Flórez, Castroquilame y Pombriego.