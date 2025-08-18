En Directo
Última hora de los incendios en España | Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas
Ola de calor, en directo: última hora
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Cortadas 16 carreteras por los incendios, sólo una nacional
Dieciséis carreteras españolas, una de ellas nacional, continúan cortadas esta madrugada a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera nacional afectada es la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria). El resto de las vías afectadas son secundarias de Asturias, León, Palencia, Zamora, Cáceres y Ourense. La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante todo el lunes dada la situación de los incendios. La oleada de incendios que asola España deja ya cuatro víctimas mortales, la última de ellas este domingo con la muerte de un bombero al volcar la autobomba que conducía en las labores de extinción del incendio de Yeres (León).
Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios. El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.
El bombero muerto es el conductor de la autobomba. Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.
Los fuegos obligan a parar la línea de FEVE León-Bilbao y al corte de varias carreteras
Los incendios que afectan a la provincia de León han provocado este viernes la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de FEVE León–Bilbao, en el tramo comprendido entre Puente Almuhey y Guardo, según han informado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta.
El avance de las llamas también mantiene cortadas varias carreteras provinciales: la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-2703 entre Portilla y Santa Marina de Valdeón y la LE-5228 entre Salas y Bouzas.
En cuanto a las telecomunicaciones, se ha recuperado la cobertura en algunas de las localidades que habían quedado incomunicadas, entre ellas Puente Domingo Flórez, Castroquilame y Pombriego.
Los incendios forestales activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas
Los incendios forestales activos en la provincia de Ourense suman 58.500 hectáreas afectadas según el último balance de Medio Rural, que ha informado de que el fuego de Dozón, en Pontevedra, ha quedado extinguido. La provincia de Ourense, a la que ha acudido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para visitar el centro de coordinación operativo de incendios, continúa en situación 2 de emergencia.
En las últimas horas, el incendio que más ha avanzado ha sido el de Larouco-Seadur, con más de 12.000 hectáreas afectadas, si bien el que abarca más extensión de terreno sigue siendo el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conxo con 17.500 hectáreas.
La línea de alta velocidad Madrid-Galicia estará suspendida mañana al menos hasta mediodía
La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, día 18, al menos hasta mediodía dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X. En Ourense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias. A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.
Los incendios forestales suben en Asturias a catorce, siete de ellos activos
Asturias incrementa a las 20:30 horas de este domingo hasta catorce los incendios forestales, de ellos siete activos al sumar un foco que arde en Caunedo/Güa, en el concejo de Somiedo, frente a los que el Principado actúa con el mayor despliegue de medios de su historia para intentar sofocar el fuego. Además de los siete fuegos activos, otros cuatro incendios permanecen controlados y tres estabilizados o en revisión, según ha informado el Servicio de Emergencias de la comunidad.
Los incendios de Ourense dejan heridos a un brigadista y a un bombero
Un total de seis personas han sido atendidas por las urgencias sanitarias a lo largo del día, entre ellas un brigadista por golpe de calor y un bombero por inhalación del humo, según informa el 112 Galicia. Asimismo, una decena de municipios de Ourense -de las comarcas de O Ribeiro y Valdeorras- han recibido de nuevo este domingo la alerta del sistema 'Es-alert', emitida por la Dirección Xeral de Emerxencia e Interior para informar de las medidas de protección establecidas.
Fernández Mañueco acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno. En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
El incendio en El Payo (Salamanca) arrasa con más de 3.500 hectáreas y se mantiene en IGR 1
La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado este viernes, 15 de agosto, en el municipio salmantino de El Payo ha arrasado con 3.530 hectáreas en una primera aproximación sobre el impacto de las llamas, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press. Este incendio, que se había elevado a IGR 2 el mismo día de su inicio y que había obligado a los vecinos del municipio a ser evacuados de sus domicilios, se encuentra en la actualidad en IGR 1 y se espera una medición más exacta una vez el incendio sea extinguido.
