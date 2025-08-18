Tres años de oposición y un sueño claro: "No quería estar encerrado en una oficina, yo quería ser bombero"

Cuando a un niño se le pregunta que qué quiere ser de mayor entre la mayoría suele haber dudas y ciertos titubeos, pero los hay quienes tienen su futuro bastante pensado. Es el caso de Gonzalo Jiménez, que desde “chaval” tenía muy claro que quería ser bombero. Hoy ya lo puede decir oficialmente, es uno de los opositores que en septiembre comenzará la formación como bombero del Ayuntamiento de Zaragoza.

“Lo quería desde pequeño, es algo vocacional”, dice con cierto orgullo el joven de 26 años. En su familia no hay ningún bombero, tampoco en su círculo cercano, pero este cuerpo de seguridad siempre le ha llamado la atención, confiesa.

Pero, a pesar de “verse desde crío con el traje puesto”, su experiencia académica ha ido por otros derroteros, comenzó el grado universitario de Arquitectura Técnica, “pero no me acaba de convencer”, argumenta, luego se pasó a las de la formación profesional con un grado de mecatrónica y otro de mantenimiento electrónico. “Estudiar el grado fue una forma de asegurarme mi futuro, además, me gustaba y se me daba bien”, desarrolla, pero “no era lo que quería, no quería estar encerrado en una oficina, yo quería ser bombero”.

Una carrera de fondo

La competencia en este tipo de situaciones “es muy alta”, ya que “al final solo pasan 71 de casi 1.200 inscritos”, y la gente, añade, “va muy preparada”. El zaragozano ha invertido su tiempo, esfuerzo y ganas durante tres años para conseguir la plaza, “tres años duros”, evalúa, en los que “fue un hachazo” suspender la primera oposición a la que se presentó. Pero, tras “el golpe inicial, hay que seguir”, afirma con rotundidad. De hecho, asegura que haber suspendido una vez le animó a esforzarse más en la segunda, ya que “tenía muchas ganas de quitármelo de en medio”.

Entonces, como si de un salto al vacío se tratara, este joven zaragozano dejó su empleo y se “embarcó” en el mundo de las oposiciones para conseguir el “trabajo de sus sueños”. Admite que al principio “fue duro”, sobre todo por la incertidumbre de “no saber a qué te estás enfrentando”. Pero, más que el agobio, en el otro lado de la balanza se encontraba, “la ilusión”. Gonzalo describe su paso por las pruebas de acceso como “una mezcla de sensaciones” en las que “había días buenos y días malos”.

Y este verano no solo “se lo quitó de en medio”, sino que además de conseguir plaza, lo hizo desde las primeras posiciones de la lista, algo “que no se esperaba”, pero de lo que está “muy orgulloso”. Aunque, tras las “celebración obligada”, confiesa que no se puede relajar mucho, la formación está "a la vuelta de la esquina”.

Confiesa que no está “muy seguro de cómo será”, pero lo que sí sabe con certeza es que le va a gustar, “llevo mucho tiempo esperando este momento, no puedo aguantarme las ganas de ponerme el traje”, subraya con una amplia sonrisa. Añade, además, que está “muy ilusionado” por trabajar con bomberos a los que ha ido conociendo en su aventura como opositor, “quiero poder llamarlos compañeros”. Por delante, tiene tres meses de intensa formación y será a principios de año cuando pueda “ponerse el casco" que tanto ha esperado, concluye.