Fin de la ola de calor
Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas
El Servei Meteorológic de Catalunya prevé otra noche muy calurosa en el litoral y en Terres de l’Ebre
Última hora de los incendios en España: más de 138.000 hectáreas quemadas en Galicia, Extremadura y Castilla y León
Protección Civil ha activado la prealerta del plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) ante la previsión de lluvias intensas a partir de las 14.00 horas de este lunes. Las precipitaciones podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del oeste de Catalunya y en los Pirineos. Aunque la previsión apunta al final de la ola de calor, el Servei Meteorològic de Catalunya prevé que esta próxima noche sea aún especialmente calurosa en el litoral central y sur, así como en las Terres de l’Ebre.
Todo esto sucede mientras más de un centenar de municipios siguen en riesgo extremo de incendio en el Alt Camp, el Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià y la Terra Alta.
Por el riesgo de incendios, también permanecen cerrados nueve espacios naturales: el Cap de Creus; l’Albera; las montañas de Tivissa, Vandellòs, Llaberia y Pradell; la sierra de Montsant; las montañas de Prades; el Cardó-el Boix; els Ports; el Montsec d’Ares y la sierra de Mont-roig.
Aunque ya ha pasado el pico de la ola de calor del fin de semana, los Bomberos de la Generalitat y otros cuerpos de emergencias siguen en alerta por la situación de peligro.
