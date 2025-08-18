Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: "Es como si te cocinaran al vapor"

Vive en una habitación realquilada con su pareja y su hija de un año en un piso de L'Hospitalet de Llobregat. La ventana, como si no existiera: "Da al patio interior, la abres y te encuentras con una pared", explica Sandra Arias. Lo único que tiene esta familia para refrigerarse es un ventilador. Pero no pueden encenderlo cuando quieren. "El dueño nos ha dicho que vayamos con cuidado, que no nos pasemos, porque se va a disparar la factura de la luz". Esta es la última extorsión, en plena ola de calor, de la vivienda en Barcelona. Y no es un caso aislado: decenas de familias en habitaciones deben limitar el uso de los aparatos de ventilación obligados por su casero. Para darles solución, Cáritas ha abierto sus centros como refugios climáticos para que se puedan refrigerar. "Es un problema de salud", señala Elisabet Conejo, responsable del centro polivalente en L'Hospitalet.

Hospitalet. 13.08.2025. Sociedad. Centre Polivalent d'Atenció Social i Comunitària L' Hospitalet (centro polivalente de atención social y comunitaria de Cáritas), Càritas Diocesana de Barcelona, que funciona como refugio climático para los vecinos. En la foto, vecinas del barrio con sus hijos/hijas en este espacio de Cáritas con la temperatura acondicionada para soportar el calor de la calle en Hospitalet. Fotografía de Jordi Cotrina / EPC

"Vivo en una habitación sin aire acondicionado y donde no nos dejar usar el ventilador. Nos dicen que lo usemos de forma 'racional', para no gastar", se presenta Airas, mientras amamanta a su hija de 18 meses en el local de juego de Cáritas. Ella vive en la habitación con su marido y la niña. Pero en el piso hay dos personas más y una perra. "No es un buen lugar para la niña, es muy agobiante, hace mucho calor, no corre el aire. Pero es que es lo único que podemos pagar", señala. Solo usan el ventilador para que la pequeña se duerma. "No queremos problemas con el casero. Nosotros optamos por remojarnos continuamente, pero el calor no cesa, es una sensación muy agobiante", cuenta la mujer, mientras los niños de estas madres juegan haciendo dibujos en una mesa o llenándose la cara de pegatinas.

"El aire está muy caliente y se genera el 'efecto horno'. O peor, es como si te cocinaran al vapor, porque además hace muchísima humedad, no puedes parar de sudar". Carla es otra mujer que pasa la ola de calor en un piso sin ventilación en Badalona. "La única ventana del cuarto da al agujero del ascensor. El aire no corre y está calentísimo, es como si estuviera contaminado, a veces cuesta incluso respirar". A ella también le han puesto trabas para encender el ventilador. "Te dicen que solo lo puedes poner unas horas al día, porque sino el gasto energético se dispara", sigue la mujer. Esto, asegura, le ha afectado directamente a las horas de sueño. "Como mucho, duermo cuatro horas. Luego me duermo todo el día en cualquier lado, me olvido de las cosas... es terrible", explica.

"El calor es bastante difícil, mi hija se desespera. Intento estar fuera de la habitación, porque no tengo ni ventilador", cuenta Liseth García, una madre soltera que vive en una habitación realquilada en el barrio de La Florida. Su hija tiene ocho meses y reposa entre unos colchones en la sede de Cáritas de L'Hospitalet. Las dos se pasan el día en este local donde encuentran el único aire frío que rozará su piel. Están allí desde las diez de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. Otras madres optan por las bibliotecas municipales. "Donde sea, pero ni en casa ni en la calle. Me paso el dia mojando a la niña, poniéndole trapos con agua pero, pobrecita, suda muchísimo", añade García.

Estefani vino desde Ecuador con sus tres hijos hace tres meses. Éste es su primer verano en Europa, está en un piso compartido con sus familiares, y ya está agotada. "No corre el aire, por eso me paso el día acá: por la noche nos duchamos antes de ir a dormir, bajamos la persiana y nos vamos pasando pañitos húmedos. Pero es imposible, te despiertas constantemente", cuenta. Todas estas madres sobreviven con ayudas de la entidad o sueldos que no superan el salario mínimo, y pagan alrededor de unos 400 euros al mes por vivir en estas habitaciones con sus hijos. "Si pudiera ya me habría ido, pero es que es imposible. Y más con niños, no encuentras nada", afirma Arias.

Miedo a la factura

Hay mujeres que sí tienen aire acondicionado, pero temen usarlo por la factura de la luz. Es otra cara de la pobreza energética. "Al menos aquí estoy tranquila", dice Sukhwinder Kaur, una mujer índia madre de tres niños. "Hace mucho calor, los niños necesitan un lugar tranquilo donde jugar y estar contentos, por eso vengo. El aire acondicionado cuesta demasiado dinero, y además está estropeado, pero no podemos pagar la reparación", sigue Saba waqar, madre paquistaní de tres niños cuyo marido trabaja en las cocinas de un restaurante de Barcelona. "Nosotros tampoco nos atrevemos a encender el aire, nos da miedo el recibo", explica Luz, de 75 años, mientras juega al parchís con su nieto Nicolás.

Estas madres detectan en sus hijos comportamientos más agresivos o ansiosos que relacionan con las altas temperaturas. "Mi hija se pone muy ansiosa. Ayer no pude más y encendí el aire acondicionado a las tres de la madrugada, la niña no lo podía soportar más", comenta Huihui. Ahora tiene remordimientos. "Estoy pensando en la factura... ¿podré pagarlo? ¿cuánto me va a costar?", explica la madre, que vive encima de un bar y que cada noche debe que elegir entre ruido o calor. "Nunca abro las ventanas, es imposible descansar".

Realidad invisible

Como ellas, unas 40 familias acuden a diario a este local de Cáritas. "Hace cinco años que lo hacemos, en agosto es cuando el calor aprieta más y la mayoría de lugares están cerrados", señala Conejo. "Es una realidad invisible, pero son muchas las familias que viven en habitaciones, en lugares muy reducidos, sin ventilación o que no se lo pueden permitir... En plena ola de calor, y en el contexto del cambio climático, necesitamos que dispongan de espacios acogedores y refrigerados, estamos hablando de salud de las personas", sigue la mujer. Aunque el público mayoritario son mujeres con niños pequeños, también asisten gente mayor. Los hombres, puntualiza, normalmente están trabajando. "Para ellos es más fácil encontrar empleo".

Hace años que Cáritas alerta sobre la realidad de las personas que viven en habitaciones realquiladas, a quienes, según las definiciones académicas, también se las considera personas sin hogar. En el recurso de L'Hospitalet, como en tantos otros, las familias también disponen de cocina o lavandería. Y es que la prohibición del ventilador es una de tantas. "Hay mucha gente a quien no le dejan usar la cocina o la lavadora, o tienen unos horarios tan estrictos que es imposible de cumplir", explica Conejo. Esta mañana, una joven sostenía su bebé mientras cerraba los tuppers que había preparado. ¿Que tal el calor? "Mal, muy mal. No puedo más", zanjaba.