En Directo

Canícula extrema

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

Récord histórico: Barcelona registra casi 39 grados, la temperatura más alta de los últimos 112 años

Récord histórico: Barcelona registra casi 39 grados, la temperatura más alta de los últimos 112 años

Ver galería

El calor aleja a los visitantes de las Festes de Gràcia durante las horas centrales del día. / ZOWY VOETEN

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas han vuelto a subir con intensidad este fin de semana. La previsión es que este domingo se haya llegado a su pico máximo y desde este lunes empiecen a descender las temperaturas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  3. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  4. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  5. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  6. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Filman por primera vez el momento exacto en que se implanta un embrión humano

Filman por primera vez el momento exacto en que se implanta un embrión humano

El Mediterráneo se llena de peces tropicales, algunos de ellos venenosos

El Mediterráneo se llena de peces tropicales, algunos de ellos venenosos

Las llamas avanzan y calcinan ya el 7% de toda la provincia de Ourense

Las llamas avanzan y calcinan ya el 7% de toda la provincia de Ourense

Directo | Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas

Directo | Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas

El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios sumen en la angustia a los vecinos

El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios sumen en la angustia a los vecinos

Los notarios custodian 25.000 millones de datos confidenciales en Sant Cugat

Los notarios custodian 25.000 millones de datos confidenciales en Sant Cugat

Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense

Las llamas se desbocan y calcinan ya el 8% de toda la provincia de Ourense

Alerta por estafas cibernéticas suplantando portales de búsqueda de empleo como Infojobs o Indeed

Alerta por estafas cibernéticas suplantando portales de búsqueda de empleo como Infojobs o Indeed