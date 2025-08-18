Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas

156 personas atendidas por calor en los últimos tres días en Catalunya

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido en Catalunya entre los pasados días 14 y 16, en plena ola de temperaturas extremas, a 156 personas con problemas de salud relacionados con el calor.

Según informa este domingo el Departamento de Interior y Seguridad Pública, el 60 % de los afectados han tenido que ser trasladados en ambulancia a un centro hospitalario y el 40 % restante han sido atendidos por el servicio 061 Salut Respon.

Del total de afectados, el 51,6 % han sido mujeres y el 48, 4 % hombres.

Además del SEM, la Cruz Roja también ha reforzado estos días su servicio, ofreciendo consejos y recomendaciones para hacer frente a la ola de calor a través de su servicio de teleasistencia.