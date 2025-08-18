Muere un bombero y otro resulta herido al volcar un camión autobomba en los incendios de León

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de un camión autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en el noroeste de España, durante las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas, que es cuando se ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad, donde, según el alertante, podría haber fallecido una persona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional, donde ha sido localizado el vehículo con una persona atrapada en el interior y otra ha sido hallada en el exterior inconsciente.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias.

Con esta, ya son cuatro las víctimas mortales que deja la oleada de incendios que azota la Península Ibérica, la tercera en la provincia de León. Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

Mañueco lamenta el fallecimiento

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha deseado una "pronta recuperación" al compañero que le acompañaba y que ha resultado herido.

A través de su cuenta personal en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "conmocionado" por la muerte del "miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta" al volcar una autobomba.

"Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido", expresa en su mensaje.

También el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado su más sentido pésame a la familia y entorno del bombero forestal fallecido.