Espinoso de Compludo
Muere un bombero y otro resulta herido al volcar un camión autobomba en los incendios de León
Con esta, ya son cuatro las víctimas mortales que deja la oleada de incendios que azota la Península Ibérica, la tercera en la provincia de León
DIRECTO | Última hora de los incendios en España
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de un camión autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en el noroeste de España, durante las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.
El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas, que es cuando se ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad, donde, según el alertante, podría haber fallecido una persona.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional, donde ha sido localizado el vehículo con una persona atrapada en el interior y otra ha sido hallada en el exterior inconsciente.
Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias.
Con esta, ya son cuatro las víctimas mortales que deja la oleada de incendios que azota la Península Ibérica, la tercera en la provincia de León. Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.
Mañueco lamenta el fallecimiento
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha deseado una "pronta recuperación" al compañero que le acompañaba y que ha resultado herido.
A través de su cuenta personal en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "conmocionado" por la muerte del "miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta" al volcar una autobomba.
"Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido", expresa en su mensaje.
También el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado su más sentido pésame a la familia y entorno del bombero forestal fallecido.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León