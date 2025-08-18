Educación
La Comunidad de Madrid cuenta con 12.000 plazas públicas vacantes en FP para el próximo curso
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Comunidad de Madrid cuenta con 12.000 plazas públicas vacantes en Formación Profesional (FP) para el próximo curso 2025/26 en centros sostenidos con fondos públicos, con 1.400 plazas en Grado, cerca de 4.400 en el Medio y más de 6.000 del Superior.
Estas plazas han quedado vacantes una vez finalizadas la primera y segunda fase del periodo de admisión en los centros de FP de la región y se publicarán a finales de este mes para los alumnos que quieran matricularse en la última fase del mismo, que se llevará a cabo en los primeros días del mes de septiembre en los propios centros educativos.
De cara al próximo curso, el Gobierno regional ha incrementado la oferta formativa estas enseñanzas con 140 nuevos grupos, lo que supone la creación de más de 3.700 plazas públicas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
En el año académico que empezará en septiembre, la FP culminará la adaptación al nuevo sistema, que integra la formación profesional para el empleo con la del proceso educativo e incrementa las horas de prácticas que realizarán los estudiantes en las empresas.
Desde el Ejecutivo autonómico, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha recalcado la "decidida apuesta" de la Comunidad por la FP y la "firme convicción" de que posee "mejores perspectivas de cualificación e inserción laboral, acordes a la demanda de profesionales cualificados en los distintos sectores productivos".
