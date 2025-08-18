Durante las Fiestas del Tabaco y del Pimiento
Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla
Desde el ayuntamiento expresan que tenían todos los permisos oficiales
Otros municipios, como Hervás, que mantuvo sus festejos hasta el sábado, suspendió la ‘vaca’ de fuego
Eduardo Villanueva
Las Fiestas del Tabaco y el Pimiento de Jaraíz de la Vera han terminado con una lluvia de críticas al alcalde popular, Luis Miguel Núñez, por no suspender los fuegos artificiales de los festejos, pese al incendio de Jarilla, que suma 12.000 hectáreas afectadas y afecta ya a los valles del Ambroz y la Vera con un perímetro de casi 130 kilómetros.
Permisos
Fuentes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera han expresado a el Periódico Extremadura que se contaba con todos los permisos y autorizaciones para la actividad pirotécnica, aunque todavía no ha habido ningún comunicado oficial del consistorio.
Si bien, otros ayuntamientos que celebraban sus fiestas de agosto sí que procedieron a suspender toda actividad que llevara aparejada el uso de pirotecnia.
Tal es el caso de Hervás, donde se suspendió la popular 'vaca' de fuego, que sale al filo de la medianoche por la plaza de la Corredera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- El Observatori Fabra registra la máxima más alta de su historia en una jornada en la que se han rozado los 44 grados en Catalunya