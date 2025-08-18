España en llamas

¿Qué es el nivel 3 de emergencia en un incendio?

El Gobierno asegura que apoyará a las comunidades autónomas que soliciten ese nivel máximo del sistema

Directo: Última hora de los incendios en España

Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días, según el recuento de Copernicus

Instantánea tomada en carretera en la frontera entre Cáceres y Salamanca con motivo del incendio de Jarilla.

Instantánea tomada en carretera en la frontera entre Cáceres y Salamanca con motivo del incendio de Jarilla. / EUROPA PRESS

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado este lunes que "el Gobierno estará ahí si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3" del Sistema de Protección Civil para hacer frente a la oleada de incendios que asola España estos días. Este nivel, el máximo del sistema, daría el mando de la emergencia al Ministerio del Interior. "Nuestra visión es que si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3, nosotros estaremos ahí, por supuesto", ha señalado la ministra.

¿Qué es el nivel 3 y qué supone? La declaración del nivel de un incendio forestal atiende a criterios meteorológicos, topográficos y de otro tipo y va desde el 0 -cuando afecta solo a bienes forestales y es controlable con medios locales- al 3, en el que aprecia una amenaza grave a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia.

El nivel 3, el máximo del sistema, pasa el mando de la emergencia del Gobierno autonómico al Ministerio del Interior

La competencia en materia de lucha contra incendios es autonómica, salvo que Interior declare el Nivel 3 de alerta cuando el fuego suponga una amenaza de máxima gravedad a núcleos de población, infraestructuras o masas forestales, y su extinción desborde los medios autonómicos.

La lucha contra incendios está regulada por una norma estatal que prevé mecanismos de coordinación y planes regionales y estatales, y que también regula los niveles de amenaza que puede representar el fuego, del Nivel Cero al Nivel 3, cuando Interior asume la gestión.

Situaciones 0 a 3

En la Situación 0 uno o varios incendios forestales afectan "solo a bienes de naturaleza forestal; y puedan ser controlados con los medios y recursos del propio plan local o de Comunidad Autónoma, e incluyendo medios del Estado, siempre y cuando éstos últimos actúen dentro de su zona de actuación preferente".

La Situación 1 contempla uno o varios incendios que "afectan gravemente a bienes forestales y, en su caso, levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal", y "pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de Comunidad Autónoma, aunque necesite medios estatales extraordinarios".

La Situación 2: los incendios afectan gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro. Puede ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios extraordinarios, o pueden comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

En la Situación 3 el Ministerio el Interior declara la emergencia de interés nacional porque aprecia una amenaza en su índice máximo de gravedad a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o un daño forestal esperable de enorme importancia. Además de estos factores, se suman otras circunstancias "sobre el dispositivo de extinción que imposibiliten la continuación de su labor encaminada al control del incendio".

Planificación coordinada

La Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales aprobada por Real Decreto en 2013 señala varios niveles de planificación: Estatal, de Comunidad Autónoma y de ámbito local, todos relacionados a través órganos y procedimientos.

Noticias relacionadas y más

El Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) es el órgano nacional encargado de la efectiva coordinación de todos los medios de lucha contra incendios forestales, canalizando y poniendo a disposición de las administraciones públicas competentes la información disponible.

TEMAS

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Arde una industria dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall

Arde una industria dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall

Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: "Es como si te cocinaran al vapor"

Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: "Es como si te cocinaran al vapor"

Un implante cerebral puede decodificar el diálogo interior de una persona

Un implante cerebral puede decodificar el diálogo interior de una persona

“Cuando me diagnosticaron leucemia me dijeron que era incurable y ahora estoy curado”

“Cuando me diagnosticaron leucemia me dijeron que era incurable y ahora estoy curado”

Las terapias génicas que revolucionan las enfermedades sanguíneas apuntan al cáncer o al alzhéimer

Las terapias génicas que revolucionan las enfermedades sanguíneas apuntan al cáncer o al alzhéimer

Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días

Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días

La Junta de Extremadura asegura que "vamos viendo la luz, pero el perímetro norte en Jarilla sigue sin capacidad de extinción"

La Junta de Extremadura asegura que "vamos viendo la luz, pero el perímetro norte en Jarilla sigue sin capacidad de extinción"

Vídeo | La Guardia Civil y los vecinos de Hervás intentan sofocar el fuego, próximo a sus viviendas

Vídeo | La Guardia Civil y los vecinos de Hervás intentan sofocar el fuego, próximo a sus viviendas