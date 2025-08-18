El humo de los incendios condiciona el tiempo en Catalunya y acelera la bajada de las temperaturas

El velo blanquecino que ha difuminado la luz solar y ha alterado la previsión meteorológica continúa presente en Catalunya. El fenómeno no responde a la presencia de nubes, sino al humo generado por los incendios forestales que todavía arden en distintos puntos de España y que ha viajado hasta las capas medias de la atmósfera catalana.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), esta bruma ha moderado de forma parcial la subida de las temperaturas, al impedir que la radiación solar incida con toda su intensidad sobre el territorio. El resultado ha sido un ambiente opresivo y caliginoso, en el que la visibilidad se ha visto reducida y el horizonte ha quedado teñido de un gris deslucido.

La entrada de este humo coincidió con el episodio más crítico de la tercera ola de calor que vive Catalunya este verano. El humo en suspensión, que actúa como una pantalla al dispersar la luz solar, suavizó el calentamiento inmediato del aire y evitó récords de temperaturas que estaban previstos para el pasado domingo.

Baja calidad del aire

Sin embargo, esta circunstancia no supone un alivio real para la población. Los expertos advierten de que la atmósfera continúa muy recalentada y que la intrusión de partículas procedentes de los incendios puede afectar también a la calidad del aire. En paralelo, la inestabilidad atmosférica puede favorecer la aparición de tormentas secas, precipitaciones de escasa entidad acompañadas de aparato eléctrico que, lejos de reducir el peligro, pueden convertirse en un nuevo factor de ignición sobre la vegetación reseca.

De hecho, el riesgo de incendio sigue siendo muy elevado en Catalunya. Este lunes, está vetado el acceso nueve macizos (Cap de Creus, Albera, Muntanyes Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, Serra de Montsant, Muntanyes de Prades, Cardó-el Boix, Els Ports, Montsec d’Ares y Serra de Mont-roig) y 103 municipios se sitúan en el nivel 4 (el más elevado) del Plan Alfa que activa el cuerpo de Agents Rurals.

El humo que llega a Catalunya no solo altera las previsiones y tiñe el cielo de un tono turbio, sino que refleja la magnitud de los fuegos que se propagan en otras comunidades autónomas. La suma de altas temperaturas, viento fuerte y baja humedad sitúa a la región en una situación de máxima alerta, mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas forestales y limitar la exposición al sol en las horas centrales del día, aunque este se muestre hoy empañado tras una cortina de humo.

Descenso de las temperaturas

El Meteocat ha informado también de que la ola de calor llegará a su fin a lo largo de este lunes y el martes de esta semana. A partir del miércoles, se observará un descenso de las temperaturas, que incluso pueden ser más bajas de lo que es habitual para esta época. Durante lo que queda de agosto, se espera que esta tendencia se mantenga, aunque no se puede descartar otra ola de calor (sería la cuarta del verano en Catalunya) si el escenario cambia.