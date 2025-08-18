Cerca de la N-240
Estabilizado un incendio que había generado una gran humareda en Valls
Arde España en el verano más infernal: Copernicus cifra en 344.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
Directo: Última hora de los incendios en España
Los Bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar un incendio en Fontscaldes, en el municipio de Valls (Tarragona), que había levantado una gran columna de humo cerca de la N-240.
Según han informado este lunes los Bomberos, el aviso de este incendio se ha recibido a las 11.35 horas y a las 12.57 horas se ha podido dar por estabilizado.
Con el alto riesgo de incendio en Cataluña, los Bomberos de la Generalitat han activado a 68 efectivos para luchar contra este fuego, con 15 unidades terrestres, dos aviones AVA, 2 helicópteros bombarderos y dos helicópteros de mando, que siguen en la zona una vez estabilizado el perímetro.
