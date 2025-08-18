Astronomía

Eclipse lunar total: cuándo se verá la Luna de Sangre en España este 2025

Un fenómeno celeste, que encanta a muchas personas, pintará de rojo el cielo de noche

Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año

La increíble historia de los seres vivos enviados a la Luna de forma clandestina

Luna de sangre

Luna de sangre / DARREN ENGLAND / EFE

Balma Simó

Barcelona
La Luna será protagonista de la próxima gran cita astronómica del año. Durante unas horas, el astro se ocultará en la sombra de la Tierra y adoptará un tono rojo que lo convertirá en un espectáculo inolvidable.

Se trata de un eclipse lunar total que llamará la atención tanto de expertos como de curiosos, ya que se podrá ver desde numerosos lugares del mundo.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La 'Luna de Sangre' es un fenómeno astronómico que tiene lugar cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, de manera que el planeta interpone su sombra sobre el satélite, creando lo que se conoce como eclipse lunar total. Sin embargo, la atmósfera terrestre actúa como un filtro que desvía los rayos solares.

Con todo, las longitudes de onda más extensas, como el rojo o el naranja, logran atravesar esa barrera, mientras que las cortas, como el azul, se esparcen. Este filtro provoca que la Luna adquiera este característico color rojizo.

¿Cuándo es la Luna de Sangre en 2025?

El evento astronómico ocurrirá de la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre de 2025 y no pasará desapercibido, ya que coincidirá con una fase cercana al perigeo lunar; es decir, el momento en el que la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. Aunque la diferencia de tamaño será pequeña, el brillo y la intensidad cromática prometen brindarnos un eclipse lunar único.

¿Dónde se verá el eclipse lunar total?

El fenómeno se podrá observar desde Europa, África, el océano Atlántico oriental, el océano Pacífico occidental, el océano Índico, Asia, Antártida y Australia. En cambio, en América no se podrá contemplar en su totalidad, debido a que en Norteamérica solo se podrá ver en el territorio más occidental de Alaska. No obstante, como en cualquier visionado de espectáculo celeste, la contaminación lumínica será un factor clave, por lo que observarlo desde fuera de las ciudades lo convertirá muy probablemente en una mejor experiencia.

Los mejores sitios para contemplarlo en España

El Instituto Geográfico Nacional ha explicado que el eclipse lunar total empezará sobre las 19.30 horas y finalizará a las 20.53 horas. Además, se apreciará en todo el territorio español, aunque en algunas zonas del noroeste peninsular y en Canarias la fase total coincidirá con la salida de la Luna y no podrá verse completamente. En el resto del país, se podrá contemplar de manera integral, con un tiempo completo que alcanzará los 83 minutos y será de los eclipses lunares más longevos de los últimos diez años.

