Ciberseguridad

Alerta de estafa: varias universidades advierten de un mail fraudulento

Los ciberdelincuentes reclaman un supuesto retraso sobre el pago de la matrícula por un importe de 850 euros

La nueva estafa online que te roba todos los datos: vigila con los correos de "cancelar suscripción"

Alerta por estafas cibernéticas suplantando portales de búsqueda de empleo como Infojobs o Indeed

Hacker.

Hacker. / lev dolgachov / Bcn

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En los últimos días, alumnos de varias universidades han alertado sobre la llegada de correos electrónicos fraudulentos. El comunicado aparenta ser un mensaje de su centro educativo, informando sobre un supuesto retraso sobre el pago de la matrícula por un importe de 850 euros.

En este caso, los ciberdelincuentes solicitan una transferencia inmediata para solventar el problema. La institución académica ESADE, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, ha detectado varios correos falsos en su nombre.

De hecho, el propio centro de estudios ha informado en sus redes sociales que se trata de un fraude de 'phishing'. Además, la institución académica asegura que "no proviene de ningún dominio de ESADE".

El centro educativo ha comunicado este problema a la Agencia de Ciberseguridad, pero solicitan "máxima atención" a sus alumnos para no caer en la estafa. Por este motivo, se recomienda marcar como spam el correo y eliminarlo sin responder.

No obstante, si un estudiante ha compartido alguno de sus datos personales o bancarios, se aconseja denunciar la situación ante las autoridades y avisar a la entidad bancaria para mantener el control de las cuentas.

En caso de recibir un correo de esta índole y tener dudas sobre su autenticidad, se recomienda contactar con el equipo de gestión del programa o con el departamento de admisiones, sin contestar al propio correo y buscando las vías oficiales de contacto.

Según la captura publicada en X, el mensaje fraudulento dice que "a pesar de nuestro recordatorio anterior, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de 850 euros. Además, si su deuda no se liquida tendremos que enviar su expediente a nuestro departamento de litigios".

"Puedes pagar tu matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta siguiente. Para ello deberás indicar como referencia tu 'nombre, apellidos y temporada' y enviar el comprobante de pago a esta dirección de correo electrónico cuenta@esade.live", finalizaba el email falso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. El Observatori Fabra registra la máxima más alta de su historia en una jornada en la que se han rozado los 44 grados en Catalunya

¿Qué es el nivel 3 de emergencia en un incendio?

¿Qué es el nivel 3 de emergencia en un incendio?

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: "Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”

Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: "Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”

Los motivos de por qué no es bueno caminar por la playa

Los motivos de por qué no es bueno caminar por la playa

Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento

Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento

Alerta de estafa: varias universidades advierten de un mail fraudulento

Alerta de estafa: varias universidades advierten de un mail fraudulento

Detienen a un multirreincidente muy activo por varios robos y daños en Sant Cugat

Detienen a un multirreincidente muy activo por varios robos y daños en Sant Cugat

El plan contra las estafas telefónicas bloquea 48 millones de llamadas y dos millones de SMS fraudulentos

El plan contra las estafas telefónicas bloquea 48 millones de llamadas y dos millones de SMS fraudulentos