Ciberseguridad
Alerta de estafa: varias universidades advierten de un mail fraudulento
Los ciberdelincuentes reclaman un supuesto retraso sobre el pago de la matrícula por un importe de 850 euros
La nueva estafa online que te roba todos los datos: vigila con los correos de "cancelar suscripción"
Alerta por estafas cibernéticas suplantando portales de búsqueda de empleo como Infojobs o Indeed
Javier Fidalgo
En los últimos días, alumnos de varias universidades han alertado sobre la llegada de correos electrónicos fraudulentos. El comunicado aparenta ser un mensaje de su centro educativo, informando sobre un supuesto retraso sobre el pago de la matrícula por un importe de 850 euros.
En este caso, los ciberdelincuentes solicitan una transferencia inmediata para solventar el problema. La institución académica ESADE, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, ha detectado varios correos falsos en su nombre.
De hecho, el propio centro de estudios ha informado en sus redes sociales que se trata de un fraude de 'phishing'. Además, la institución académica asegura que "no proviene de ningún dominio de ESADE".
El centro educativo ha comunicado este problema a la Agencia de Ciberseguridad, pero solicitan "máxima atención" a sus alumnos para no caer en la estafa. Por este motivo, se recomienda marcar como spam el correo y eliminarlo sin responder.
No obstante, si un estudiante ha compartido alguno de sus datos personales o bancarios, se aconseja denunciar la situación ante las autoridades y avisar a la entidad bancaria para mantener el control de las cuentas.
En caso de recibir un correo de esta índole y tener dudas sobre su autenticidad, se recomienda contactar con el equipo de gestión del programa o con el departamento de admisiones, sin contestar al propio correo y buscando las vías oficiales de contacto.
Según la captura publicada en X, el mensaje fraudulento dice que "a pesar de nuestro recordatorio anterior, todavía observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de 850 euros. Además, si su deuda no se liquida tendremos que enviar su expediente a nuestro departamento de litigios".
"Puedes pagar tu matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta siguiente. Para ello deberás indicar como referencia tu 'nombre, apellidos y temporada' y enviar el comprobante de pago a esta dirección de correo electrónico cuenta@esade.live", finalizaba el email falso.
