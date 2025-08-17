Incendio
El impactante vídeo de un yate en llamas en Formentera con la tripulación dentro
Un despliegue de salvamento evitó la tragedia en aguas baleares
Al menos 5 muertos tras un incendio en el barco de pasajeros 'KM Barcelona' en Indonesia
Así quedó el barco petrolero estadounidense que se incendió en Inglaterra
Balma Simó
El pasado lunes, la calma habitual de las costas de Formentera se rompió cuando un incendio se originó en el yate Da Vinci, de 28 metros de eslora y matrícula de Alicante. El fuego empezó alrededor de las 11.00 horas, a unas 7,3 millas al suroeste de Punta Gavina, sorprendiendo a los siete tripulantes que navegaban frente al islote de Es Vedrà.
Equipo de urgencia al rescate de manera inmediata
Ante la emergencia, Salvamento Marítimo activó rápidamente a la Guardamar Concepción Arenal y, después, a la Salvamar Naos. Los bomberos de Formentera también se desplazaron hasta el lugar, aunque se tuvieron que retirar cuando las llamas incrementaron. Por su parte, el ferri Ramón Llull de Baleària, que en esos momentos estaba a la altura donde había ocurrido el suceso (Es Vedrà), tuvo que desviar su trayectoria entre el puerto de la Savina (Formentera) y Denia para permanecer junto al yate afectado hasta que los equipos de rescate llegaron.
Todos a salvo, pero sin yate
Gracias a la rápida intervención, los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos al puerto de Ibiza. No obstante, el incendio era incontrolable: la estructura cedió y, poco después, el barco desapareció bajo el agua. A su vez, la Guardamar permaneció en la zona durante horas retirando los restos y evitando riesgos para otras embarcaciones.
Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio podría encontrarse en la sala de máquinas, una zona especialmente sensible ante incidentes de este tipo.
Antecedentes en Formentera
Este suceso ha recordado a otro episodio ocurrido en agosto de 2023, cuando un yate de unas dimensiones similares ardió por las mismas causas frente a la costa de Formentera. En aquella ocasión, la embarcación, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, también se hundió pocas horas después.
