En Directo

Directo

Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios. En la foto, los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta al municipio de Monterrei (Ourense). / BRAIS LORENZO / EFE / VÍDEO: Europa Press

A. Romero | S.Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  2. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  5. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  6. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  7. Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
  8. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Sandra Ramos, concejal de Fiestas de Tarragona: "Sant Magí nos ayuda a concienciar sobre la importancia del agua"

Sandra Ramos, concejal de Fiestas de Tarragona: "Sant Magí nos ayuda a concienciar sobre la importancia del agua"

Ancianas que se confinan para "no morir" de calor: "Me encierro con un ventilador, tres botellas de agua... y las telenovelas turcas"

Ancianas que se confinan para "no morir" de calor: "Me encierro con un ventilador, tres botellas de agua... y las telenovelas turcas"

Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos

Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos

Los testimonios en primera persona, palanca de denúncia y ejemplo de superación

Los testimonios en primera persona, palanca de denúncia y ejemplo de superación

El saqueo arqueológico va camino de récord en Catalunya: los casos casi se triplican respecto a 2024

El saqueo arqueológico va camino de récord en Catalunya: los casos casi se triplican respecto a 2024

Directo | Barcelona roza los 39 grados durante la ola de calor, el récord histórico del Observatori Fabra

Directo | Barcelona roza los 39 grados durante la ola de calor, el récord histórico del Observatori Fabra

La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España

La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España