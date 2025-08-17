En Directo
Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas
Ola de calor, en directo: última hora
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Estabilizado el incendio forestal de Villanueva del Rey (Córdoba)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que el incendio forestal de Villanueva del Rey (Córdoba) ha quedado estabilizado. Las llamas han obligado al Plan Infoca a desplegar 14 medios aéreos, 5 autobombas y 7 grupos de bomberos forestales.
El incendio de Jarilla (Cáceres) está "totalmente descontrolado" y en el 70% de él no se puede actuar
El incendio que se inició hace cinco días en Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, que estuvo a punto de ser estabilizado pero volvió a reactivarse por el viento, está en estos momentos "totalmente descontrolado" y sin que se pueda actuar en el 70% de su extensión por la falta de accesibilidad y las condiciones que presenta. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones al terminar la reunión del cecopi, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad de La Granja.
Continúan cortadas 13 carreteras, dos de ellas nacionales
Trece carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas este sábado por la noche a causa de los incendios forestales que afectan sobre todo a las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres, han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Sobre las 23:00 horas las dos carreteras nacionales afectadas son en Castilla-León la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria); y en Andalucía la N-432, entre Villanueva del Rey y Belmez (Córdoba).
La N-120 a su paso por Ourense ha sido reabierta al tráfico después de haber sido cerrada esta tarde entre O Barco de Valdeorras y A Rúa por un incendio en la zona.
En Ourense este sábado los incendios han obligado a cortar las carreteras N-525 en ambos sentidos en Monterrei y la OU-1018 de Rebordondo a Cualedro.
El resto de las vías afectadas son secundarias de Ourense, Lugo León, Asturias, Segovia, Zamora y Cáceres, según Tráfico, que ha pedido a los conductores que eviten circular por las zonas de los incendios y sus entornos.
Más de 48.000 hectáreas quemadas y hasta 14 incendios activos en Galicia
Los incendios que combaten en estos momentos los servicios de extinción en Galicia han calcinado más 48.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento, aunque el fuego avanza y se han decretado nuevos fuegos en O Saviñao-Chave y Cervantes-Vilarello, en la provincia de Lugo. Actualmente hay activos hasta once incendios en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia, además de otros dos en Lugo y uno en Pontevedra. Según la actualización facilitada por la Consellería de Medio Rural, se han decretado dos nuevos fuegos: en el municipio lucense de Saviñao, en la parroquia de Chave, que ha quemado 20 hectáreas; y en el ayuntamiento de Cervantes, en la parroquia de Vilarello, que ha calcinado más de 50 hectáreas.
Se retiran los medios aéreos del incendio de Xàtiva (Valencia), que está sin llamas
El incendio declarado en la tarde de este sábado en Xàtiva (Valencia) está sin llama y se han retirado todos los medios aéreos que han participado en los trabajos de extinción, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat. En el lugar trabajan en estos momentos tres brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia, tres autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. El incendio se ha declarado sobre las 17:40 horas y Emergencias ha activado la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) ya que puede derivar en uno o varios focos que afecten gravemente a bienes forestales o, de manera leve, a la población y a bienes de naturaleza no forestal.
Realojados los vecinos de Urraca Miguel y abierta la CL-500 tras mejora del fuego de Ávila
La mejora de la situación en el incendio que el viernes se declaró en El Herradón de Pinares y que posteriormente se extendió hacia Ávila, arrasando 3.000 hectáreas, ha permitido autorizar el realojo de los vecinos de Urraca Miguel, uno de los barrios anexionados a la capital, así como la reapertura de la CL-500, conocida como 'carretera de El Espinar'. Esta medidas han sido dadas a conocer, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, por el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y el jefe de jornada de este fuego, Pablo José Montejo, que han dado a conocer la decisión de rebajar de 2 a 1 el Índice de Gravedad Potencial (IGR-1).
Desalojan varios chalés por un incendio forestal en Xàtiva (Valencia)
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan la tarde de este sábado en la extinción de un incendio forestal en Xàtiva, que ha obligado a desalojar varios chalés, según han informado el citado organismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y fuentes municipales. Las mismas fuentes municipales han destacado que el desalojo de las viviendas se ha llevado a cabo como medida preventiva y ninguna ha sufrido daños. El aviso del fuego se ha recibido sobre las 17.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado tres dotaciones de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, un coordinador forestal, ocho medios aéreos.
Evacuadas dos localidades de Palencia al pasar a la provincia dos incendios desde León
Los incendios declarados en la provincia de León en Almanza y Barniedo de la Reina han pasado a la provincia de Palencia y han obligado a desalojar las localidades de Cardaño de Arriba y San Pedro de Cansoles, además de interrumpir el tráfico de la línea ferroviaria de entre Guardo y Puente Almuhey. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia han confirmado a EFE el desalojo de ambas localidades después de que ambos incendios, de nivel 2 del índice de gravedad potencial, haya cruzado desde León a Palencia. Además, Adif ha informado en su cuenta en la red social X de que ha quedado suspendida la circulación en el tramo de ancho métrico entre Guardo y Puente Almuhey (Palencia-León) por el incendio.
Un incendio en Cervantes (Lugo) obliga a cortar una carretera que enlaza con Pedrafita do Cebreiro
Un incendio que se inició esta madrugada en Cervantes (Lugo) obligó a cortar una carretera provincial que une este municipio con el de Pedrafita do Cebreiro. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, explicó a Europa Press que sobre las cinco de la mañana recibieron el aviso del incendio que se trasladó de una parte de la carretera a la otra. Esto obligó a cortar la vía hasta el mediodía. Fue en una carretera provincial que sale de Pedrafita y enlaza con Cervantes en O Portelo. "Era parte de pinos y parte de monte raso y árboles", ha explicado para señalar que el fuego está controlado y que inicialmente se movilizaron medios municipales.
Efectivos aéreos y terrestres combaten un incendio forestal en Albanchez de Mágina (Jaén)
Efectivos terrestres y aéreos del Plan Infoca combaten este sábado el incendio forestal que se ha declarado en la localidad jiennense de Albanchez de Mágina, para lo cual se ha desplegado un importante dispositivo en la zona. Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de la red social X, luchan contra el fuego dos helicópteros semipesados, un avión anfibio ligero, una autobomba y cinco grupos de bomberos forestales, apoyados por dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.
