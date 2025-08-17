Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos

Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas esenciales para el trabajo policial. No solo para detectar posibles fraudes o delitos sexuales: el ciberpatrullaje también permite a los agentes localizar piezas del patrimonio histórico cuando se intenta vender a través de portales específicos o de compraventa de segunda mano.

De hecho, una de las funciones de la Unidad Central de Patrimonio Histórico de los Mossos d'Esquadra es rastrear el ciberespacio para detectar la venta de objetos que pueden proceder de robos o de saqueos de yacimientos arqueológicos. Los agentes, con formación especializada en historia y arte, cotejan las piezas encontradas con los catálogos de museos, centros patrimoniales o universidades para encontrar similitudes y saber si han sido sustraídas.

Hasta hace poco, este ciberpatrullaje se limitaba a páginas web especializadas en coleccionismo, venta de patrimonio histórico y casas de subastas. Actualmente, se ha ampliado a redes sociales y portales de compraventa generalistas, al descubrir que algunos saqueadores arqueológicos las usan para comercializar sus hallazgos. La facilidad para adquirir detectores de metales por internet, junto con el desconocimiento de la normativa sobre descubrimientos arqueológicos, ha incrementado el número de 'arqueofurtivos' ocasionales.

Pérdida de información histórica

Los agentes advierten que la mayoría de las piezas expoliadas acaban en estas webs. Los Mossos recuerdan que esta práctica tiene graves consecuencias para la conservación del patrimonio, ya que la extracción sin metodología científica provoca la pérdida de información valiosa que se obtiene al estudiar tanto los materiales como el contexto arqueológico donde se hallaban.

La ley de patrimonio histórico español establece que los restos arqueológicos son dominio público y apropiarse de ellos constituye un delito contra el patrimonio histórico. El Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a tres años, o multas de doce a veinticuatro meses, los daños a yacimientos arqueológicos —terrestres o subacuáticos— o al patrimonio con valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. La pena es mayor si se daña un yacimiento mediante excavaciones ilegales o la destrucción de catas para expoliar objetos.

Sanciones

Además del reproche penal, también existen sanciones administrativas. La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura recuerda que no hace falta autorización para poseer un detector de metales, aunque su uso para descubrir, documentar o investigar restos arqueológicos o paleontológicos debe sujetarse a la normativa de protección del patrimonio. Por este motivo, "toda intervención arqueológica o paleontológica requiere autorización previa del Departamento de Cultura y debe ser realizada por profesionales con la titulación universitaria adecuada", apuntan desde la conselleria.

La extracción fuera de una intervención autorizada constituye una infracción administrativa, que puede calificarse de leve, grave o muy grave, con multas que pueden alcanzar hasta 901.518,16 euros, dependiendo de la gravedad y de los medios técnicos empleados. "La utilización de herramientas técnicas se tiene en cuenta para graduar la cuantía de las sanciones", añaden desde el Departament.

El objeto arqueológico o paleontológico extraído, añaden, forma parte del dominio público y no puede ser apropiado individualmente ni comercializado. La normativa indica que si se descubre un resto arqueológico o paleontológico por casualidad, este debe entregarse en un plazo de 48 horas al Departamento de Cultura o al ayuntamiento correspondiente. De no hacerlo, la persona se expone a multas que oscilan entre 6.010 y 210.354 euros.

Desde Cultura insisten en que la extracción de restos por no profesionales provoca daños irreparables en los yacimientos, que no se compensan con la devolución posterior del objeto. Por eso, llaman a la población a no usar detectores de metales ni comprar objetos arqueológicos o paleontológicos en plataformas 'online' para no favorecer esta práctica ilegal.