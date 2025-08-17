Tàrrega, harta del reto viral de defecar en el agua: contrata a vigilantes tras el tercer cierre en una semana

Tàrrega quiere zanjar de una vez el reto viral que azota su piscina pública este verano. Este sábado la reabría y la tuvo que volver a cerrar, por tercera vez en una semana, tras sufrir una broma que no tiene ya gracia alguna. Se trata de defecar en el agua, un supuesto desafío o juego que circula en redes sociales y que supuestamente se ha encaprichado con esta población de Lleida.

El ayuntamiento anunció la víspera que la Policía Local vigilaría de paisano el recinto, pero dada la reincidencia ha subido la apuesta con la contratación de una empresa de vigilancia privada. Mediante un decreto de alcaldía, ha solicitado de inmediato un refuerzo para atajar la gamberrada. "Se quiere poner fin a la presencia de heces humanas en la piscina grande, incidencia que se ha repetido tres veces durante esta semana y que ha obligado a su cierre", apunta un comunicado consistorial, en referencia a las clausuras forzosas del miércoles, viernes y sábado.

Dos personas uniformadas custodian la piscina desde este domingo a las 10.30h, al abrir puertas este domingo el recinto una vez realizadas el sábado por la tarde todas las tareas de desinfección con cloro. Una se encarga del control de accesos y la otra, de la zona de baño y las actividades en ella, en coordinación con la policía y personal municipales.

El vigilante de la entrada y los recepcionistas "revisarán bolsas y mochilas" a todos los asistentes, porque "se sospecha que las heces pueden llevarse desde casa en una bolsa", indica la nota. "Además, se procederá a comprobar el DNI de las personas que accedan con la entrada de un día", avisa, puesto que los abonos son telemáticos y quedan ya registrados sus titulares. La empresa trabajará en la piscina hasta finalizar la temporada de apertura, el domingo 7 de septiembre.

Como ha explicado EL PERIÓDICO, las heces en piscinas públicas pueden transmitir infecciones y enfermedades y ya protagonizaron modas virales en 2018 y 2019, justo antes de la pandemia, mayoritariamente en modalidad nocturna. Tras unos casos detectados en la Comunidad Valenciana, autonomías como Murcia, Andalucía o Madrid tuvieron que cerrar varias piscinas. Este 2025 ha afectado a decenas de piscinas peninsulares, hasta 300 según algunas estimaciones, aunque raramente puede demostrarse que sean actos vandálicos y no accidentes infantiles. En Catalunya han trascendido cierres en Alcarràs, Artés, Corbins, Almacelles, Bellver de Cerdanya, Berga y Sant Joan de Vilatorrada.

Egoísmo y riesgo penal

La alcaldesa Alba Pijuan Vallverdú confía que estas medidas permitirán "ejercer un control eficaz para evitar estos comportamientos, que parecen obedecer a un reto viral". Al tratarse de un delito contra la salud pública, la gamberrada puede conllevar incluso penas de prisión a los autores. "Las consecuencias para los responsables son muy serias", avisa Pijuan.

"No es sólo un acto incívico, también es un acto de egoísmo, ya que se priva el uso de la piscina a la ciudadanía en plena ola de calor", insiste. Puesto que el recinto es "refugio climático", se permitió seguir usando las duchas, la piscina pequeña y la sombra del arbolado. Además los usuarios pueden acudir gratis a las cercanas piscinas de Altet y Claravalls.

El ayuntamiento promete destinar los máximos esfuerzos a "evitar que se repitan estos hechos tan lamentables", pero también pide complicidad a la ciudadanía para que alerte de cualquier comportamiento sospechoso. Las cámaras de videovigilancia, que como ha explicado este diario se extienden en los municipios pequeños de Catalunya, no puede instalarse en piscinas por protección de la intimidad. El protocolo establecido implica cerrar el vaso de agua, evacuar a todos los bañistas, extracción inmediata de las heces, análisis y control de la calidad del agua y finalmente tratamientos de cloración de choque que duran unas 12 horas. A continuación, detalla Tàrrega, "se realiza la desinfección de los sistemas de filtración y el control riguroso de cloro y pH para garantizar la reapertura en condiciones óptimas".