El saqueo arqueológico va camino de récord en Catalunya: los casos casi se triplican respecto a 2024

Los Agentes Rurales prevén que 2025 se convierta en el año con mayor número de actuaciones contra los arqueofurtivos en toda la última década. Se trata de personas que, armadas con detectores de metales, buscan ilegalmente restos arqueológicos, paleontológicos o de interés histórico. Estos objetos son de dominio público y, por tanto, nadie puede apropiarse de ellos.

En los primeros seis meses del año, este cuerpo, dedicado a la protección del patrimonio cultural en la naturaleza y a la prevención de daños en contextos arqueológicos- ha realizado 40 actuaciones contra el uso ilícito de detectores de metales en espacios naturales, lo que supone un "incremento significativo de esta práctica ilegal que pone en riesgo el patrimonio cultural", afirman desde Agentes Rurales. Este aumento es significativo, ya que en todo 2024 se practicaron 30 inspecciones de este tipo. Por tanto, si dividimos las actuaciones del año pasado en dos semestres, las intervenciones casi se habrían triplicado.

Detectores de metales

Para desarrollar su actividad, los arqueofurtivos acuden a yacimientos arqueológicos inventariados o a espacios naturales sin protección, independientemente de que su titularidad sea privada o pública y tanto en el monte como cerca del litoral. Allí suelen pasar los detectores pese a estar prohibido. De hecho, el uso de este utensilio "habitual entre los arqueofurtivos" solo está permitido a los profesionales de arqueología con autorización.

Imagen de los objetos expoliados por arqueofurtivos / Agents Rurals

Sin embargo, los Agentes Rurales apuntan a EL PERIÓDICO de que en los últimos años está creciendo la presencia de estos cazadores de tesoros en los yacimientos inventariados, ya que no suelen estar vigilados. El caso es que el 51,3% de los episodios se han detectado este en centros arqueológicos o en un radio cercano de 150 metros. En cambio, en 2025, seis de cada 10 inspecciones se registraron en lugares no inventariados.

Las cifras apuntan a un cambio. Tradicionalmente, las personas que se dedicaban a pasar detectores de metales por zonas naturales contaban con más conocimientos de los terrenos a los que acudían. Hacían un estudio para determinar si en esos puntos habían sucedido acontecimientos históricos, como batallas, o existirían asentamientos o camposantos, y priorizaban los que no habían sido objeto de excavación arqueológica para acudir con el detector.

De un tiempo a esta parte, los Agentes Rurales, que suelen patrullar por estas zonas, han detectado un aumento de la presencia de "oportunistas" que, sin preparación previa, acuden a yacimientos inventariados y excavados para buscar restos que después puedan vender por internet.

Más inspecciones en Girona

Por territorios, las comarcas de Girona concentran el 30% de las actuaciones contra los cazadores de tesoros patrimoniales, seguidas de Tarragona (24,3%), Lleida (21,6%) y Barcelona (20%), mientras que el Alt Pirineu representa el 2,7% restante. El contraste con 2024 es notable: entonces, Lleida lideraba con un 32% de los casos, seguida de Barcelona (25%) y Catalunya Central (18%), quedando Girona con apenas un 14%.

¿Y qué sucede cuando los Agentes Rurales 'cazan' a un arqueofurtivo? Tras requisarle el detector de metales, se abre un expediente que puede derivar en sanciones administrativas o incluso en un procedimiento penal por delito contra el patrimonio público. La gravedad de la infracción se valora según factores como los daños ocasionados, el valor de los objetos recuperados, si son bienes públicos o privados y el afán de lucro del infractor. De hecho, hay furtivos que son meros coleccionistas privados y otros que se dedican a traficar con este tipo de objetos arqueológicos.

La Ley de Patrimonio Cultural de Catalunya establece que cualquier hallazgo arqueológico o paleontológico detectado -ya sea en una obra, trabajo agroforestal o cualquier otro tipo de actividad- se debe notificar a la Administración en un plazo máximo de 48 horas, sin que pueda tocarse ni extraerse, ya sea en el medio terrestre o subacuático. Todos los restos arqueológicos o de interés histórico tienen la consideración de dominio público.

Agente Rural en un registro de arqueofurtivos / Agents Rurals

Más de 2.600 objetos requisados

Semanas atrás, los Agentes Rurales interceptaron a un grupo criminal que se dedicaba a la venta ilegal de restos arqueológicos. Sorprendieron a dos sospechosos in fraganti cuando prospectaban un terreno con detectores de metales en el municipio de Castelló de Farfanya (Noguera). En ese momento se les intervino 1.252 objetos metálicos de interés histórico y patrimonial, como 943 monedas de diversas épicas. Los agentes les requisaron dos detectores y otras herramientas para excavar.

La investigación siguió con una entrada y registro de los domicilios de los sospechosos en Balaguer. En las viviendas se intervinieron 1.300 objetos más, mayoritariamente monedas, así como otros tres detectores de metales y herramientas para limpiar y manipular estas piezas arqueológicas. Según los Agentes Rurales, parte del material requisado estaba destinado a la venta a través de un portal de internet.