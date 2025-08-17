Operación retorno del puente de agosto, en directo: última hora del tráfico, carreteras cortadas por los incendios y la huelga de aeropuertos

La DGT puso en marcha este fin de semana una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas de este domingo 17.

En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos. Además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso. En estos momentos, muchas carreteras de España se encuentran cortadas por los diferentes incendios de los últimos días que azotan la Península

A todo ello, hay que sumar la huelga de aeropuertos anunciada también para este puente de agosto

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de la última hora del tráfico en Catalunya y resto de España y la huelga en los aeropuertos

Mueren un ciclista y un motorista en dos accidentes en Viladamat y Les Llosses (Girona) Un ciclista y un motorista han muerto este domingo a primera hora en dos accidentes en Viladamat y Les Llosses (Girona), lo que suma 91 muertos en las carreteras catalanas este año (4 de ellos ciclistas y 28 motoristas). El ciclista ha chocado con un turismo en la GI-623 en Viladamat (Alt Empordà) sobre las 7.30 y los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor del coche al dar positivo en el control de alcoholemia, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado. Sobre las 7.45 en Les Lloses (Ripollès) una motocicleta se ha salido de la vía en la C-17 y su conductor ha muerto, tras lo cual se ha tenido que cortar la carretera en sentido Vic (Barcelona).

Doce carreteras de cinco CCAA permanecen cortadas por los incendios, todas secundarias La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, sobre las 11.30 horas de este domingo 17 de agosto, permanecen cortadas 12 carreteras, todas secundarias, de cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) debido a los incendios. En Cáceres, las carreteras cortadas son la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas.

En Ourense estás afectadas la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; la OU-1009 en Cabreiroá; y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y los respectivos trabajos de la UME.

En León las carreteras cortadas son la N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102, en Barjacoba.

En Asturias está afectada la CO-4 en Covadonga

En Cantabria la N-621 en Vejo.

Retenciones en las carreteras por el puente y siete vías cortadas por los incendios Algunas carreteras en dirección Huelva, Sevilla, Barcelona, Cádiz, Valencia, Bilbao, Asturias y Cantabria están comenzado a acumular retenciones de consideración en la segunda jornada del operativo de Tráfico del puente del 15 de agosto, en la que al mediodía había siete vías cortadas por los incendios forestales.

Retrasos acumulados La huelga del servicio de asistencia en tierra, que afecta básicamente a la facturación de equipaje, embarque y entrada y salida de pasajeros del avión, se desarrollará entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año. Los retrasos se irán acumulando aunque los servicios mínimos son "potentes". Pérez cree que los retrasos se irán "acumulando" a medida que transcurra el tiempo, aunque el impacto será menor dados los servicios mínimos establecidos, que "son muy potentes", y que los paros se han convocado por franjas y la empresa "intentará apretar" a los trabajadores para que vayan más rápido. "Suele pasar", ha apuntado. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.

La huelga en el 'handling' de Ryanair comienza sin mayores incidentes aunque con retrasos La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, en todas sus bases en España ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo los retrasos provocados en las líneas afectadas. Los aeropuertos afectados por la huelga a nivel nacional son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. La huelga, convocada por UGT, ha comenzado a las cinco de la mañana de este viernes a nivel nacional, sin que de momento se hayan facilitado datos concretos, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato.

Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora. Los trenes se reanudarán cuando se garantice el paso de trenes con plenas garantías de seguridad. Adif seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que, cuando las autoridades competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.

Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia. El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora. En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.

Los aeropuertos españoles vivirán un puente de agosto con protestas Las reuniones entre las empresas de 'handling' y los trabajadores no han logrado acercar lo suficiente las posiciones y los pasajeros de aerolíneas como Ryanair, Easyjet, Wizz Air o Emirates, entre otros, pueden sufrir afectaciones en sus vuelos a partir del viernes 15 de agosto.

Indicaciones para camiones Tráfico ha hecho recomendaciones además sobre la AP-4, donde Tráfico habilitará un arcén dinámico durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes para descongestionar la conexión por autopista entre Sevilla y Cádiz y pide que los camiones intenten evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante este puente, radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones vigilarán desde el aire todo tipo de vías, y se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores.