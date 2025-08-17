En Directo
Canícula extrema
Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: temperaturas al alza y mayor riesgo de incendio este domingo
Valentina RaffioValentina Raffio
Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas han vuelto a subir con intensidad este fin de semana, con la previsión de que toquen techo hoy domingo.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.
Noche infernal en Roses
La noche ha sido extremadamente cálida, sobre todo en el entorno del cabo de Creus debido a la tramuntana recalentada. En Roses la temperatura no ha bajado de los 30,7 grados, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
La ola de calor toca techo hoy
Este domingo se esperan las temperaturas más altas de este episodio de calor en Catalunya, con máximas de hasta 44 grados. 16 comarcas catalanas se encuentran en alerta máxima: son el Alt Empordà, Pla del'Estany, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià.
Barcelona roza los 39 grados durante la ola de calor, el récord histórico del Observatori Fabra
La ola de calor ha dejado hoy 38,9 grados en Barcelona, la temperatura más alta que ha registrado el Observatori Fabra en sus 112 años de historia.
Récord de temperatura en Barcelona
El Observatori Fabra ha registrado este sábado la temperatura máxima más alta en un mes de agosto de los últimos 112 años. Los 38,9ºC de este sábado 16 de agosto han superado el anterior récord, que fue en 2023 con una temperatura máxima de 38,8ºC.
Este domingo, el día más peligroso por incendios de este 2025
"Atención. Mañana Catalunya alcanzará el punto de máximo peligro de incendio forestal en lo que va de año", ha escrito el Departament de Agricultura. 105 municipios están en riesgo extremo, 240 en peligro muy alto y 327 en peligro alto.
Gerard Artigas
Mayor probabilidad de incendio este domingo: más calor y más viento
La intensidad del calor hará mantener las actuales medidas de prevención, como el cierre de diversos espacios naturales del país y el estado de alerta por riesgo de incendios. De hecho, además de más calor, se prevé que el domingo sople más viento, lo que favorece la propagación de incendios forestales. Por eso hay que evitar encender cualquier fuego, suspender actividades susceptibles de provocarlo y estar vigilantes en caso de detectar alguna columna de humo. "Cuanto antes puedan actuar los operativos, mejor solución puede tener ese incendio", ha subrayado.
En cuanto al cierre de espacios naturales, ha señalado que se hace no solo para evitar incendios, sino también para no tener que rescatar a personas que puedan encontrarse allí en caso de originarse un fuego. "Por un lado sería un peligro para ellos, porque tendrían que afrontar esa situación, y por otro los operativos tendrían que estar rescatando a esas personas y quizá no podrían dedicarse a tareas de extinción, que en ese momento sería lo más conveniente", ha afirmado.
La previsión es que la ola de calor vaya remitiendo a partir del lunes y que el miércoles bajen las temperaturas y haya tormentas. Solé ha advertido de que este cambio de tiempo puede provocar fuertes chaparrones. "Seamos también prudentes cuando lleguen", ha reclamado.
Gerard Artigas
Protecció Civil alerta de que el domingo será "el peor día" de la ola de calor con temperaturas de hasta 44ºC
La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha alertado de que el domingo será "el peor día" de la ola de calor que sufre Catalunya, con temperaturas que pueden llegar a los 44ºC en el sur del país. Entrevistada este sábado por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Solé ha advertido de que habrá calor "generalizado" y "fuerte" el domingo. "Será de un nivel 6 de 6", ha dicho, acompañado también de noches muy calurosas "no solo en el litoral". Por ello ha pedido precaución, evitar exponerse al sol e hidratarse.
"Mucho cuidado con no estar bajo la insolación del sol, intentemos limitar las actividades físicas al máximo posible, sobre todo lo que queda de hoy y mañana, que serán los días más complicados", ha pedido. También ha hecho un llamamiento a asegurarse de que las personas mayores, las enfermas y los niños beban suficiente agua. "En caso de que tuviéramos alguna incidencia o pensemos que alguien puede necesitar asistencia médica, sobre todo llamemos al 112, pidamos esta asistencia médica y pasemos mañana el día de esta manera: evitando el sol, evitando actividades intensas, hidratándonos y, sobre todo, vigilando a las personas vulnerables", ha añadido.
La ola de calor deja 41 grados en el interior del Ebre
La temperatura está subiendo "de forma destacable" en toda Catalunya y supera los 41 grados en el interior del Ebre, según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC). Hasta las 12 h la mitad norte del litoral se ha situado entre los 36 y los 38 grados y el norte del Empordà ha rozado los 40. A las 15 h de la tarde, según los datos automáticos de las estaciones, las máximas se han registrado en Benissanet (Ribera d’Ebre), con 41,5 grados; Vinebre (Ribera d’Ebre), con 41,4 grados; el Montmell (Baix Penedès), 41,2 grados; Aldover (Baix Ebre), con 41,1 grados; y Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), también con 41,1 grados. Cabe recordar que se han emitido nuevos avisos de calor muy intenso y la previsión es que el episodio de altas temperaturas se alargue hasta el lunes.
Al mediodía, las capitales de demarcación han superado todas los 30 grados. Girona ha subido hasta los 38,6 grados; Barcelona (Zona Universitaria) se ha situado en los 36,5 grados; Lleida (la Femosa) en los 36,2 grados; y Tarragona (Complejo Educativo) en los 32,2 grados.
¿Qué restricciones y prohibiciones implica el nivel 4 del Pla Alfa en Catalunya, la alerta máxima por riesgo extremo de incendios?
Desde este sábado está activado el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio en 126 municipios de 13 comarcas y queda restringido el acceso a 11 espacios naturales. Según ha informado la consellería de Interior, desde las 00.00 horas de anoche y se restringe el acceso a once espacios naturales.
Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta su plan Procicat por calor muy intenso diurno y nocturno, que empezó el jueves 14 y durará hasta principios de la próxima semana, informa en un comunicado. El peligro por calor se prevé especialmente alto este sábado en la Alta Ribagorça (Lleida) y en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona). | Todas las restricciones y prohibiciones para la población
El Cap de Creus se blinda por el riesgo de incendio y obliga a varios ciclistas a replantear la ruta
El Parque Natural del Cap de Creus se ha blindado este fin de semana ante el elevado riesgo de incendio. Los accesos están totalmente cerrados y eso ha llevado a varios ciclistas a tener que replantear la ruta que tenían planeada. Muchos curiosos aprovechaban el sábado para venir pedaleando hasta alguna cala, pero los agentes cívicos que había en uno de los accesos de Roses (Alt Empordà) han informado de que no podían entrar en el parque natural debido a la activación del nivel 4 del Plan Alfa desde este sábado a medianoche. Los Agentes Rurales han colocado carteles informativos en todos los accesos del parque natural recordando la prohibición de circular tanto a pie como en bicicleta.
La activación del nivel 4 del Plan Alfa ha sorprendido a más ciclistas que excursionistas. El aviso por altas temperaturas probablemente ha disuadido a todos aquellos que querían hacer rutas a pie por el parque natural, pero no ha ocurrido lo mismo con los que iban sobre dos ruedas. Algunos se han encontrado con informadores y agentes cívicos que les han explicado la situación antes de que entrasen y otros se han dado cuenta mientras ya estaban dentro. Incluso ha habido quienes han salido sin ser conscientes de la restricción.
