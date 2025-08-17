Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: temperaturas al alza y mayor riesgo de incendio este domingo

Mayor probabilidad de incendio este domingo: más calor y más viento

La intensidad del calor hará mantener las actuales medidas de prevención, como el cierre de diversos espacios naturales del país y el estado de alerta por riesgo de incendios. De hecho, además de más calor, se prevé que el domingo sople más viento, lo que favorece la propagación de incendios forestales. Por eso hay que evitar encender cualquier fuego, suspender actividades susceptibles de provocarlo y estar vigilantes en caso de detectar alguna columna de humo. "Cuanto antes puedan actuar los operativos, mejor solución puede tener ese incendio", ha subrayado.

En cuanto al cierre de espacios naturales, ha señalado que se hace no solo para evitar incendios, sino también para no tener que rescatar a personas que puedan encontrarse allí en caso de originarse un fuego. "Por un lado sería un peligro para ellos, porque tendrían que afrontar esa situación, y por otro los operativos tendrían que estar rescatando a esas personas y quizá no podrían dedicarse a tareas de extinción, que en ese momento sería lo más conveniente", ha afirmado.

La previsión es que la ola de calor vaya remitiendo a partir del lunes y que el miércoles bajen las temperaturas y haya tormentas. Solé ha advertido de que este cambio de tiempo puede provocar fuertes chaparrones. "Seamos también prudentes cuando lleguen", ha reclamado.