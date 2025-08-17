Incendios forestales
Felipe VI visita el cuartel de la UME para reconocer su labor contra la "voracidad" de los incendios
El Rey se acercó este domingo al centro de operaciones de la unidad, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos
EFE
El rey Felipe VI ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha agradecido el trabajo de estos militares contra la "tremenda voracidad" de las llamas, a la vez que ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos para que estén atentos a las indicaciones de las autoridades y eviten posibles riesgos.
Felipe VI se ha trasladado al cuartel, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), para recibir la última información sobre despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios.
Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el rey ha escuchado al teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, y a los jefes de los distintos batallones que están desplegado en las diferentes comunidades autónomas.
El Rey ha puesto de manifiesto la capacidad de liderazgo de la UME y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y el orgullo por su labor en la lucha contra los incendios.
Asimismo, ha manifestado su voluntad de acudir sobre el terreno a zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.
De boca de los responsables de la UME, el monarca ha podido escuchar que la situación es "extremadamente crítica".
El rey ha trasmitido su reconocimiento y gratitud a estos militares que están "dándolo todo, por encima a veces incluso de sus capacidades personales en algunos momentos" y con "la impotencia de luchar contra un monstruo que avanza con voracidad tremenda y no se frena fácilmente con los medios tradicionales".
"Pero ahí seguís, luchando contra ello y haciendo lo más importante: proteger y atender a la sociedad civil", ha dicho el Rey, no sin antes agradecer el trabajo de todos los efectivos, no solo los militares, que están luchando contra el fuego.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León