Débora, policía antisturbios: “Ya de pequeña, cuando había peleas o venía la policía, estaba yo ahí a ver qué podía ayudar. Y mira, al final…”

Siempre están en las calles, en las manifestaciones, concentraciones, acontecimientos deportivos. Van ataviados con casco y uniforme de unos 30 kilos soportando temperaturas extremas y, a veces, en condiciones difíciles. Hablamos de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra. ¿Pero, qué hay detrás de esos trajes y furgonetas? Actualmente hay 470 agentes en esta unidad especial de los cuales 32 son mujeres, lo que representa el 6,5% del total. La Cita de hoy es con Débora González, una agente de la Brimo con 20 años de experiencia en la unidad.

-¿Qué tal Débora? Gracias por aceptar La Cita. ¿Adónde nos llevas?

-Nos vamos a mi casa a preparar galletas danesas.

La recogemos en su lugar de trabajo, el complejo de Egara de los Mossos en Sabadell. Allí duermen las furgonas policiales y todo el material que usa la unidad. Allí esperan órdenes para salir a actuar.

Débora vive con su madre y su perro Bruno de manera temporal -lo escucharán varias veces en esta entrevista-. Lo de temporal, digo. La policía tiene 37 años y entró en la escuela de los Mossos con 23. Enseguida supo que lo suyo eran los antidisturbios.

Mientras preparamos las galletas de mantequilla en forma de bolitas, que no falte la almendra en polvo, Débora se abre por primera vez y explica cómo vive su día a día. Es una mujer tranquila, amante del crosfit, los viajes y sus amigos.

-Te veo aquí en casa totalmente distinta.¿cómo eres fuera de la Brigada Móvil?

-Me considero una chica muy normal, familiar, a quien le gusta cocinar, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, leer... Muy sencilla, la verdad. Vivo con mi madre de manera temporal y las dos nos apoyamos y ayudamos.

-¿Cómo recibís que la imagen que se proyecte de vosotros sea tan dura? Antes me explicabas que has llorado, que has tenido miedo, incluso.

-Al principio no lo entiendes porque la percepción que tú tienes es la de qe vas a los sitios a ayudar, que trabajas para que los demás puedan ejercer sus derechos. Y muchas veces la percepción de las otras personas no es esa. Al principio costaba un poco aceptarlo, pero después vas viendo que no es nada personal.

-¿Qué te ocurrió en una de tus primeras manifestaciones como brigada móvil?

-En Plaza España intervine en una manifestación, la primera desde que salí del curso. Yo estaba cortando Plaza España, era la primera vez que me ponía delante de los manifestantes, venían cantando, gritando y se acercaban, las pulsaciones iban subiendo y le dije a un mando que tenía al lado, si se iban a parar o tendríamos que actuar

-Y…

-Tú ahí no puedes hablar, tú tienes que estar mirando hacia adelante y ya está. Y [el jefe] me dijo que sí, "ya verás cómo ahora se paran". Y efectivamente, cuando quedaban 10 metros o más, se pararon con sus pancartas. Ahí empiezas a coger confianza.

-Durante una marcha en los días del 'procés' tuviste un problema con los extintores, ahí sí que te quedaste paralizada…

-Sí, abrieron la furgoneta por la parte de atrás, donde tenemos el material y parte de los extintores para apagar los fuegos. Los cogieron y los tiraron. Yo estaba con mi equipo, porque íbamos a ayudar a unas personas que se habían quedado atrapadas, y en ese momento nos lanzaron un extintor.

-¿Qué hiciste?

-Me quedé un poco desorientada, perdí a mi equipo, no los podía ver. Enseguida los encontré, pero fue un momento de tensión.

-Intentáis hacer piña, ¿no?

-Sí, es nuestra prioridad estar juntos, sobre todo cuando estamos fuera de la furgoneta. La furgoneta es como casa. Y fuera de la furgoneta tenemos que estar muy pendientes los unos de los otros por nuestra seguridad.

-¿Y cómo veis que alguna vez os insulten, que se pongan delante y os tiren pintura?

-Hemos de ser una herramienta de contención, de paciencia, de tolerancia y debemos dispersar a la masa violenta.

-Sí, pero a veces la lían.

-Sí, sí, a veces la lían y para eso también estamos.

-Bueno, ellos dicen que vosotros repartís ‘galletas’, por cierto…

-Nosotros no pegamos.

-Vuestro trabajo es sinónimo de no saber qué: nunca sabéis que va a pasar…

-La mayoría de veces lo sabemos pero otras son imprevisibles: Estás en Sabadell y te activan porque están ocupando la Universidad de Barcelona y te tienes que vestir por el camino. Otra vez hay celebraciones, por ejemplo, del Barça en Champions, que cuando ya ha acabado a celebración tranquila quedan grupos residuales que pegan fuego a contenedores o saquean tiendas, entonces debemos dispersarles

Poco a poco vamos dando forma a las galletas de mantequilla. Ya tenemos hecha una bandeja. Mientras, Débora le da forma a las bolitas, habla de cómo es estaes esta unidad de casi 500 agentes en la que solo un 7% son mujeres.

-En esta especialidad hay más hombres que mujeres ¿cómo te has sentido? ¿Acogida? ¿Paternalismo?

-Cuando entré en la policía me sentí a gusto, tenía 24 años, y los compañeros te quieren proteger sin darse cuenta. Tienes que ir soltando "déjame que yo también quiero", "yo también puedo", pero desde el buen rollo…

-Y luego te han valorado.

-Han visto que soy una polvorilla, me han tenido que decir, bueno, ¿tú? ¿Tú atrás? ¿Tú aquí? pero todo bien.

-¿Qué papel tiene en tu vida tu madre? Porqué has regresado a casa?

-He regresado por algo personal, por tiempo limitado... Pero bueno, mi madre es casa. Ella para mí es todo.

-Ya lo has dicho dos veces…

-Es que es temporal.

Ríe.

-Me decías que no tenías pareja, ¿cómo liga una antidisturbios?

Más risas

-Laverdad es que nunca he tenido problemas para conocer a gente, soy bastante extrovertida. No veo por qué tengo que ir diciendo que soy de la brigada móvil, para ligar o tener una relación no es lo primero que dices. Al principio digo que soy funcionaria. En eso, soy bastante discreta.

-Para ser de la brigada móvil, ¿crees que hay que tener un carácter especial?

-Que te guste trabajar en equipo, que seas comunicativa, que te guste hacer ejercicio, deporte, ser rápida y mentalmente estar bien.

-Rápida para actuar…

Sí, porque a lo mejor estás totalmente en paz y en un momento te sale un 'bolet' y tienes que activarte rápido.

-¿Un bolet?

-Que se active una manifestación ilegal, por ejemplo. O situaciones como el día del apagón. 'Bolets' serían imprevistos.

El 17 de agosto de 2017 [el día del atentado de la Rambla] Débora estuvo trabajando 18 horas ininterrumpidamente. Ese día estaba estaba en casa, recibió una llamada y se fue directa a la central y de allí a las Ramblas: “Fue muy impactante, muchas emociones, pero al mismo tiempo, claro, teníamos que actuar. Eso agota psicológicamente”.

-¿Dónde fuiste?

-Estuve en Plaza Catalunya y luego me enviaron a Ripollet a hacer controles -en busca de los presuntos terroristas-, fue una experiencia agotadora mentalmente pero he entrenado para esto.

-¿Por qué te hiciste mossa?

-Quería hacer INEF, pero no conseguí la nota de corte para quedarme en Barcelona. Entonces ,mi entrenador me dijo: Débora, ¿sabes que han bajado la altura para ser mossa?

-Y a ti ya te gustaba…

-Ya de pequeña, en el barrio, cuando había peleas o venía la policía, estaba yo ahí a ver qué podía ayudar. Y mira, al final…

-La justiciera…

-¡La justiciera!

-Si un día alguien se encuentra ante una concentración donde hay un poco de lío, ¿qué le recomendarías a la gente que no participa en esa protesta?

-Cada vez tenemos más métodos y ahora tenemos lo que es la furgoneta de audio, que va dando mensajes de que la manifestación se está elevando. Lo que recomendaría a la gente que está allí, curiosa, es que se vaya. La mayoría de veces obedecen, acaban su protesta y se van, pero hay otras veces que no. Si intervenimos, vamos hacia la masa y a veces puedes confundir, tienes que barrer la zona, y no siempre distingues a quienes están en el barullo de quienes no participan si están en el mismo espacio.

Pues ya tenemos las galletas preparadas.. Entra en la cocina la mamá de Débora, doña Elisa, y cuenta que está muy feliz de que su hija haya vuelto a casa. Deébora interrumpe:-mamá, pero de manera temporal. (risas). Su madre explica que suele llevar tortilla de patatas a los agentes de la Brigada Móvil: “Un día me la encontré en Las Ramblas y la abracé cuando iba de uniforme”. Orgullosa de su hija, su madre admite que a veces sufre al verla equipada: “Donde está el cuerpo está el peligro. Y ya está”, sentencia.

-Vaya pinta tienen las galletas, Débora.

-Buenísimas.

Las probamos y nos vamos de paseo con la mascota de la casa, Bruno. Gracias Débora por La Cita y por dejarnos conocer cómo es una mujer antidisturbios.