Ancianas que se confinan para "no morir" de calor: "Me encierro con un ventilador, tres botellas de agua... y las telenovelas turcas"

Se pasa el día en la cama y no recuerda cuál fue el último día que salió de casa. "Creo que fue hace dos meses, pero no estoy muy segura", cuenta Mari Àngels Muñoz, vecina de Barcelona de 83 años que vive sola desde hace décadas. El confinamiento veraniego, afirma, la forma que ha encontrado para sobrevivir al calor, su actual quebradero de cabeza. "Tengo un ventilador al lado, tres botellas de agua y sobre todo la tele, me trago todas las telenovelas turcas", cuenta. Alfonsa Delgado, en Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), solo sale de casa de ocho a nueve de la mañana. "Con este calor no se puede ir a ningún lado", explica la mujer, de 76 años, agobiada por las altas temperaturas. De hecho, las mujeres mayores que viven solas son el colectivo con más riesgo de morir por calor. "¡Ay, quita! Yo no me quiero morir ahora, que estoy muy bien. ¡Qué desgracia morirse en casa de calor, pobre gente!", opina Alfonsa.

Mari Àngels Muñoz ha perdido la cuenta de los años que lleva viviendo sola, desde que su marido falleció cerca de los 50. "Pero tengo dos hijos y tres nietos que me vienen a ver o me llaman al teléfono", cuenta. Ahora, en verano, no lo hacen tanto. "Claro, se van fuera de vacaciones, pero cada día tengo alguna llamada y se agradece mucho". La última vez que salió de casa aún era primavera. "Me llevaron al hospital en ambulancia porque tenía la pierna muy roja e hinchada. Ahora, además, tengo una llaga: sufro muy mala circulación". También toma pastillas para la tensión. Y, cada día, los sanitarios del ambulatorio entran a casa para curarle la herida.

Refrescarse con colonia

La compra se la traen del mercado, gracias a la intermediación de la Fundació Roure. Cuando cocina es el único momento del día en que sale del cuarto, deja las telenovelas y usa el ventilador del comedor. Mejor quedarse en casa que bajar los 11 escalones hasta el portal. Los tiene contados. "Con el calor es todo más jodido, pero no me queda otro remedio. Voy a base de ventilador. Claro que estoy agobiada, pero hay que pasarlo". El aire condicionado lo tiene estropeado. "Repararlo cuesta mucho dinero y no me llega", dice la mujer, que vive de una pensión que no llega a los mil euros. La ducha hace años que tampoco la usa. "Yo me apaño con el grifo", explica. Su remedio infalible: la colonia. "La gente dice que no va bien pero a mí me refresca".

Mari Àngels está muy agradecida a la Fundació Roure, que la va a ver a menudo, la llama y le recuerda que beba agua. También, gracias a la entidad, cuenta con una mujer que cada semana le ayuda con la limpieza. "La fundación me regaló una ventana, la otra era muy vieja y no cerraba". Una medida de aislamiento térmico que ahora evita que se cuele el calor. Por las noches, se resigna a sudar en la misma cama donde pasa el día. "Es que la electricidad me da mucho respeto, por la noche lo desenchufo todo". Alfonsa tampoco duerme con el ventilador, pero dice que el calor por la noche no es un problema. "Con la pastilla para dormir no me entero de nada", asegura.

Al súper bien temprano

A diferencia de Mari Àngels, Alfonsa vive en una casa de 'pagès' con siete habitaciones. "Aquí vivimos yo, dos gatos y, hasta hace poco, mi perrita Luna, que ya murió". Su marido, Joan, falleció hace seis años de un ictus. Uno de sus hijos vive en Bélgica, otro en Sant Sadurní, y el tercero es su vecino. "A mí me gusta estar sola, la verdad". Con el calor, se levanta a las siete de la mañana, y a las ocho ya está camino del supermercado. "Llego antes de que abran, cojo mi baguet, hago la compra para el día y ya no vuelvo a salir". Se pasa el día con las labores de la casa, desde cortar el césped hasta regar las plantas, lavar, planchar o leer. "El día que no me vea capaz pediré ayuda", repite. Una frase que sus hijos están hartos de oír.

Alfonsa combate el calor abriendo puertas y ventanales de su casa para que corra el aire, siempre con dos ventiladores cerca. También dice que tiene varias botellas de agua en la nevera. "Claro que me las bebo, si no, ¿qué hacen allí?". Su pensión tampoco es boyante, pero asegura que no piensa escatimar en electricidad, y menos ahora con este calor. "No salgo, gasto lo mínimo... quiero vivir y lo mínimo es encender el ventilador si no quiero que me dé un petardo". Mari Àngels, en cambio, no lo teme. "A mí no me preocupa morirme, lo que pasa que si me muero ahora espero que me encuentre alguien, aquí tiesa". Las dos insisten en que hay mujeres en peor situación que ellas. "Yo veo a las mujeres mayores que vienen del mercado, cargadas, que suben las escaleras con este calor y sufro, hay que buscar una solución para ellas", pide Mari Àngels.