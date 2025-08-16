En Directo

Directo

Última hora de los incendios en España | El fuego calcina ya 40.000 hectáreas en Ourense mientras sigue azotando a Castilla y León y Extremadura

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios. En la foto, los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta al municipio de Monterrei (Ourense). / BRAIS LORENZO / EFE / VÍDEO: Europa Press

A. Romero | S.Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
  3. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  4. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  5. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  6. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  7. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  8. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo

Directo | Catalunya cierra 11 parques naturales

Directo | Catalunya cierra 11 parques naturales

Catalunya activa la alerta máxima ante el riesgo de incendios por la ola de calor

Catalunya activa la alerta máxima ante el riesgo de incendios por la ola de calor

Continúan en estado crítico cuatro de los seis heridos en los incendios de Castilla y León

Continúan en estado crítico cuatro de los seis heridos en los incendios de Castilla y León

Estos son los españoles más odiados en el país ni los catalanes ni los vascos

Estos son los españoles más odiados en el país ni los catalanes ni los vascos

León XIV cumple 100 días como Papa entre equilibrios: calma a los ultras y sigue la apertura de Francisco

León XIV cumple 100 días como Papa entre equilibrios: calma a los ultras y sigue la apertura de Francisco

La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: "Es un monstruo"

La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: "Es un monstruo"

Las alianzas ante emergencias que necesitamos

Las alianzas ante emergencias que necesitamos

Viajar (y mucho) después de la jubilación: "Los jóvenes no son los únicos con ganas de aventura"

Viajar (y mucho) después de la jubilación: "Los jóvenes no son los únicos con ganas de aventura"