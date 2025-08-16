En Directo
Última hora de los incendios en España | El fuego calcina ya 40.000 hectáreas en Ourense mientras sigue azotando a Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas
Ola de calor, en directo: última hora
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Desplegados 1.400 militares en ataque directo ante los incendios y 2.000 en misiones de apoyo
La Unidad Militar de Emergencia (UME) tiene desplegados a 3.400 militares para hacer frente a los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas en España, 1.400 de ellos en ataque directo y los otros 2.000 en misiones de apoyo.
Los incendios forestales con intervención de la UME son los de Cangas Del Narcea (Asturias), Somiedo (Asturias), Yeres (León), Molezuelas (Zamora), El Payo (Zamora), Requeixo Chandrexa De Queixa (Ourense), Maceda (Ourense), Oimbra (Ourense), A Mezquita (Ourense), Larouco (Ourense), Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Teresa De Cofrentes (Valencia).
El fuego de Ávila comenzó en tres focos y ha quemado ya 3.000 hectáreas
El incendio que se declaró a las 13.50 horas en el término municipal abulense de El Herradón de Pinares y posteriormente se extendió durante la tarde de este viernes hacia la capital, se inició en tres focos y, desde entonces, ha quemado unas 3.000 hectáreas, en un perímetro de 30 kilómetros. Los datos han sido remitidos por la Junta de Castilla y León a los periodistas a través de las declaraciones de Ángel Iglesias, director técnico de Extinción, quien ha relatado la velocidad con la que se ha expandido este fuego, favorecido por el viento, las elevadas temperaturas y la escasa humedad.
Extremadura pedirá medios del Ejército ante la "extrema gravedad" de los incendios
Extremadura pedirá el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" que vive la región con ocho incendios activos, entre los que preocupan especialmente el de Jarilla -que ha vuelto a reactivarse y está descontrolado- Aliseda y Casar de Cáceres. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho este anuncio tras la última reunión de Cecopi esta noche y ha lamentado que a pesar de las previsiones optimistas de que el viento iba a remitir a las seis de la tarde, no lo ha hecho hasta las nueve y eso ha complicado considerablemente la extinción de los fuegos, pues a esa hora ya prácticamente se tenían que retirar los medios aéreos.
Asturias cierra el viernes con cinco incendios forestales activos
Asturias cierra este viernes con cinco incendios forestales activos, entre ellos uno en Genestoso y otro en Somiedo, dos lenguas del fuego originado en León, mientras que cuenta con otros cuatro controlados y uno estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). En el dispositivo de extinción trabaja personal de Bomberos del SEPA, efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y de la UME, además de agentes del Medio Natural.
Los cuatro heridos de la UME en el incendio de Yeres, en León, evolucionan favorablemente
Los cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) heridos este viernes en las labores de extinción del incendio Yeres/Llamas de Cabrera en la provincia de León evolucionan favorablemente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León. Uno de ellos ya ha recibido el alta médica, mientras que otros dos presentan heridas leves y el cuarto continúa en observación para evaluar su estado aunque no reviste gravedad.
El incendio de Puercas (Zamora) baja de nivel de peligro tras cuatro días de llamas
El incendio forestal de Puercas (Zamora) ha bajado a nivel uno en el Índice de Gravedad potencial tras cuatro días de iniciarse las llamas y después de haber quemado unas 4.500 hectáreas y causar heridas graves a cuatro personas en Abejera. La bajada de nivel, de la que ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, se ha decretado esta noche tras controlarse las últimas reproducciones que se han dado dentro del perímetro acotado del fuego, que ha afectado a algunos municipios que ya sufrieron los graves incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora de 2022.
La DGT rebaja a 10 las carreteras cortadas por los incendios
La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 21.00 horas, siguen estando afectadas un total de diez carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León, Extremadura y Galicia. La comunidad autónoma más afectada por los cortes de carretera debido a los incendios es Castilla y León, con un total de seis vías afectadas -una de ellas compartida con Galicia-. Le sigue Extremadura, con cuatro cortes.
En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte. En Ourense y Zamora está cortada la N-525 en Puebla de Sanabria. Mientras, en Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la CL-526 en Dehesa de Perosín; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila-Segovia, la AV-500 en Ávila Villacastín.
Más de 20 incendios activos en CyL, con trece en gravedad 2 y cinco en 1
La jornada de este viernes, 15 de agosto, concluye con una situación "extrema" al registrarse 26 incendios activos en Castilla y León, de los cuales trece se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras cinco alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora. Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultada a las 21.30 horas, del que se desprende que la situación ha ido a peor. "Vivimos una situación extrema, nunca sufrida hasta ahora", han expresado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.
Unos 1.500 evacuados y dos heridos en los incendios que afectan a la provincia de Salamanca
Unas 1.500 personas, incluidos los usuarios de una residencia de mayores, han sido evacuadas por el incendio en El Payo (Salamanca), mientras que al menos dos han resultado heridas en otros fuegos de gravedad que registra hoy la provincia. El alcalde de El Payo, Agapito Pascual Silva, ha explicado a EFE que aunque la localidad tiene unos 300 habitantes ahora mismo se encuentran allí unos 1.500 debido al puente festivo.
Baja a nivel 0 el incendio de Mijares (Ávila)
El trabajo de las autobombas ha conseguido frenar en una hora el incendio declarado en Mijares (Ávila), en el Valle del Tiétar, que se encuentra ya en nivel 0 tras haber alcanzado el nivel 2 del índice de gravedad potencial por la previsión de que pudieran estar en peligro masas arboladas de más de 300 hectáreas. La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha informado en la red social X de que las autobombas han realizado "un magnífico trabajo antes de que llegasen los helicópteros", y han permitido que "el susto durase una hora". El fuego se declaraba a las 18:40, y pasaba a nivel 2 a las 19:11, pero actualmente ya está en nivel cero, si bien en él continúan trabajando los 16 medios que han conseguido frenarlo: 2 agentes medioambientales, 4 cuadrillas terrestres y 10 autobombas.
