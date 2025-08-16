Los mayores de 55 años ya lideran el turismo en España: 8 de cada 10 viajará este año

La nueva generación 'silver' que está cambiando las reglas sociales y redefiniendo el envejecimiento también está dando un vuelco al turismo. Aunque la imagen tradicional del turista es Una persona joven, con mochila a la espalda y en un destino exótico, si se tienen en cuenta los viajes que los españoles hacen en el interior del Estado, el turismo sénior ya ha desbancado al resto de franjas de edad como el principal nicho de mercado.

En primer lugar, por una razón de volumen: la población mayor va al alza, teniendo en cuenta que la generación del ‘baby boom’ ha entrado de lleno o está cercana ya a la jubilación. Pero no hay duda de que este sorpaso también se debe a un cambio social importante: ahora se llega a estas edades, y sobre todo a la jubilación, con mayor salud, mejores condiciones físicas y ganas de disfrutar de la vida hasta el último momento.

Casi una cuarta parte de las personas que viajaron por España en 2024 tenía más de 55 años, según el INE

Por ello, según datos de la encuesta FAMILITUR del INE, en 2024 casi el 25% de los que viajaron por España tenían más de 55 años, (la edad a partir de la cual el sector habla de "turismo sénior"), frente al 22,5% de personas de entre 35 y 55 años y el 13,7% de menores de 34 años. Y teniendo en cuenta el total de viajes nacionales e internacionales, los porcentajes están muy igualados entre séniors y la franja de entre 34 años y 54 años: los primeros suponen el 11%, mientras que los segundos lideran el ránking, con el 15% de los viajes (el 100% está formado por los que viajan solo por España, España y el extranjero y solo el extranjero).

A esta situación se ha llegado porque en los últimos 10 años el turismo sénior en el interior del Estado ha crecido cuatro puntos (desde suponer un 20,9% de los viajes a un 24,9%), mientras que los viajes de los turistas de mediana edad, entre los 34 y 54 años, han caído del 27,8% al 22,4%.

'Baby boomers'

Hay otras estadísticas que muestran este auge. Por ejemplo, el ‘V Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, indica que 8 de cada 10 mayores de 55 años tiene previsto viajar, por ocio o turismo, a lo largo de este año. Y, según un estudio de la Comisión Europea, en el año 2030 habrá unos 140 millones de viajeros de más de 60 años en Europa, el cuádruple que en 2010, gracias a la incorporación de la generación de los ‘baby boomers’, caracterizada por un fuerte incremento de la natalidad, a la jubilación.

Los seniors (mayores de 55 años) viajan mas que antes / MANU MITRU / EPC

Pero no es el único motivo, según apuntan los expertos en este creciente nicho de mercado. Hay otros cambios, de índole económica, sanitaria y cultural, que están provocando que los séniors aprovechen sus últimos años en el mercado laboral o su jubilación para viajar. En primer lugar, suelen tener una “mayor renta disponible porque ya han pagado la hipoteca y no tienen gastos infantiles, por lo que cuentan con más ingresos para hacer turismo”, apunta Ramón Estalella, secretario general de CEHAT (Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos).

El 52% de los viajeros séniors gastarán de media 2.489 euros en sus vacaciones, un 24% más que el promedio general

“Por tanto, pueden darse caprichos tanto en el alojamiento como en las comidas”, añade. De hecho, según un estudio realizado por la operadora Ávoris Travel Insights sobre la temporada actual, el 52% de los viajeros sénior encuestados gastarán un promedio de 2.489 euros en sus vacaciones, un 24% más que la media del mercado.

Otro de los motivos que impulsa al turismo sénior es, sin duda, que tienen más tiempo y libertad a la hora de elegir fechas, dado que no deben ue limitarse al verano, los fines de semana y los puentes. Por ello, y gracias al lanzamiento hace varias décadas de los viajes del Imserso, el turismo sénior es una de las principales fuentes del negocio fuera de temporada.

Imserso

No obstante, aunque los viajes del Imserso ofertan, cada año, más de 800.000 plazas, el turismo sénior “va mucho más allá”, según subraya Beatriz Varela, directora general de Mundosenior, una de las empresas que suele resultar adjudicataria del paquete de viajes para mayores impulsado por el Gobierno. De hecho, a partir de esta experiencia, Mundosenior creó una división de viajes sin subvención, para mayores de 55 años, en 2015 “porque la empresa detectó que era un sector en auge, que ya despuntaba, aunque ha crecido especialmente después de la pandemia”.

“Muchos hacen ejercicio y se cuidan, por lo que llegan a los 60 en plenas condiciones físicas” Beatriz Varela — Directora general de Mundosenior

Varela indica que, además de tener mayor disponibilidad para viajar y una mayor renta disponible, los mayores de 55 también viajan más porque acostumbran a llegar a la jubilación con más salud. “Muchos hacen ejercicio y se cuidan, por lo que llegan a los 60 en plenas condiciones físicas”.

A todo ello hay que sumar un cambio cultural: “Han vivido una época en la que el turismo se ha extendido y ahora se ve con normalidad viajar a cualquier edad”. “Antes lo normal era que los jubilados se quedaran en casa, pero ahora tienen más nivel cultural, interés y curiosidad por conocer nuevos sitios y nuevas culturas”, apunta a su vez Juan Fernández Palacios, director del centro de investigación Ageingnomics.

Ha crecido cuatro puntos el porcentaje de personas mayores de 55 años que prevén hacer este año un viaje internacional, del 28% al 32%

Viajes internacionales

De hecho, el último barómetro realizado por este instituto indica que ha crecido cuatro puntos el porcentaje de personas mayores de 55 años que prevén hacer este año un viaje internacional. Así, la mayoría, el 68%, viajará por España, pero un 32% se desplazará a lo largo de 2025 al extranjero frente al 28% del 2024.

El estudio sociológico indica además que los sénior se decantan preferentemente por hoteles y casas rurales (el 68%), en segundo lugar por segundas viviendas en propiedad o casas de familiares (un 31%), frente a las pensiones, hostales o cámping, opciones preferidas por personas más jóvenes.

“Valoran las vacaciones bien organizadas y con pocas sorpresas, por eso son más partidarios de los hoteles que de las viviendas turísticas u otros establecimientos, porque aprecian el servicio de limpieza, la calidad, la seguridad o tener acceso a un servicio médico”, indica el secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

Según el sector, valoran las vacaciones bien organizadas y con pocas sorpresas, por lo que prefieren los hoteles a las viviendas turísticas

Asimismo, también son partidarios de los viajes organizados, “sobre todo porque valoran que haya una guía que les pueda ayudar”. Y prefieren la contratación a través de una agencia de viajes tradicional, no tanto porque no se manejen bien a la hora usar internet, sino porque “anteponen la tranquilidad que les ofrecen las agencias tradicionales y que les solucionen todos los problemas que puedan surgir”, apunta Varela.

Retos pendientes

Aun así, entre los retos pendientes en el turismo sénior, Fernández Palacios menciona una mayor incorporación a la búsqueda y contratación digital del colectivo de más mayores, a partir de los 85 años, dado que casi el 90% de octogenarios no usan internet con frecuencia. Y el especialista pide también desterrar cualquier atisbo de edadismo, aún presente tanto en el sector turístico como en otros ámbitos de la sociedad.

Asimismo, Estalella enumera la necesidad de mejorar los transportes, dado que los "sénior llevan peor que los más jóvenes las incomodidades y no les gusta o no pueden conducir muchas horas". También considera que los hoteles deberían incorporar a sus menús comida más saludable "y adaptar más su oferta a gente mayor que no les gustan las sorpresas".