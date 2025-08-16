Juanjo López, traumatólogo, sobre modificar la postura a los niños: "No debemos pedirle que se siente en forma de indio"

El traumatólogo infantil murciano Juanjo López ha realizado una publicación en redes sociales en la que responde a una de las dudas más comunes entre padres y cuidadores de niños pequeños: la postura que adoptan al sentarse, concretamente, la llamada “postura en W”.

En la difícil tarea de criar a otro ser humano cualquier detalle se vuelve de gran importancia si pensamos en el impacto que puede llegar a tener en el futuro del niño, y ese es precisamente el motivo por el cual muchos padres acuden preocupados a consulta cuando ven a sus hijos sentados de esta forma.

El miedo a que cualquier hábito postural adquirido durante la infancia tenga consecuencias negativas en la edad adulta provoca una especial sensibilidad ante aspectos como el que menciona el doctor en su video divulgativo, donde trata de desterrar un mito que se repite tantas veces en consulta de traumatología.

"Es una condición, no es una patología"

Juanjo López comienza su intervención con claridad: “sentarse en W en el suelo es debido a una condición que se produce en el fémur y se llama anteversión femoral, que es que la cabeza del fémur mira más hacia adelante”. Esta condición no es una enfermedad ni requiere corrección, insiste el especialista. De hecho añade que “es una condición, no es una patología, porque en 99,9% de los casos de niños sanos (muy importante, hablo siempre de niños sanos) se va a ir poco a poco corrigiendo con el paso de los años”.

El mensaje del doctor se dirige especialmente a padres, madres, profesorado y personal de guardería que se sienten inquietos al ver que los niños adoptan esta forma de sentarse. La preocupación lleva a muchos a intentar corregirlos, por miedo a posibles deformidades o displasias. Sin embargo, López es rotundo: “No debemos corregir a un niño que se sienta en W y pedirle que se siente en forma de indio. En mi opinión no, y además la ciencia lo avala, ya que no aumenta riesgo de displasia y no hay ninguna deformidad derivada”.

Nada de aparatos de corrección

El especialista subraya que no es necesario poner ningún aparato de corrección, ni tomar medidas médicas mientras el niño sea sano y no haya otros síntomas preocupantes. De hecho, su propia experiencia como padre apoya sus argumentos. “Las fotos que os muestro son de mis hijos. Actualmente solo hace la W el pequeño, los demás ya la han corregido solos”, explica, dejando claro que en la mayoría de los casos esta condición mejora de forma natural con la edad.

Además recalca que para muchos niños esta postura no solo es inofensiva, sino también funcional: “Un niño al ponerse en W se quita las piernas y para él es mucho más fácil y más cómodo jugar con las piernas hacia atrás”, explica.