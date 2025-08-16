Catalunya acumula casi el 30% de detenciones por yihadismo en España de la última década

Catalunya se mantiene como la comunidad autónoma con el mayor número de detenciones por terrorismo yihadista, según el Balance del Terrorismo en España 2024, elaborado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Entre 2015 y 2023, Catalunya ha acumulado un 28,7% de los arrestos totales (169), al igual que también ocurrió en 2024, con 26 detenciones, siete más que en 2023. Barcelona conmemorará mañana el octavo aniversario de los atentados del 17A en la Rambla y Cambrils, en los murieron 16 personas y centenares de personas resultados heridas. Asimismo, España sigue liderando los arrestos de yihadistas en la Unión Europea, con 81, el tercer número más elevado desde los atentados del 11-M. De ellos, 15 corresponden a menores de edad, más del doble que en 2023, lo que ha activado las alarmas entre las autoridades por la "radicalización temprana" que afecta a los jóvenes.

El documento ha revelado que el número de detenidos por yihadismo ha experimentado un aumento constante en España en los últimos años. Los 26 arrestos de Catalunya en el 2024 mantienen esta comunidad como la que concentra mayor actividad yihadista, seguida de Madrid, con 88 detenciones (14,96%). De hecho, en los últimos diez años, sólo en dos ocasiones Cataluña ha sido superada por Madrid en número de arrestos. Además, estos dos territorios juntos suman casi el 44% de todas las capturas realizadas en ese tiempo.

Extremistas de Estado Islámico

Los datos también han reflejado que Estado Islámico o Daesh sigue siendo el grupo con más afinidades por parte de los extremistas capturados en el Estado. Representan el 63% de las detenciones. Al Qaeda se mantuvo en un segundo plano (3,7%), mientras que también se detectó una creciente presencia de grupos relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina.

Por otra parte, el 37% de los arrestados ha sido por difundir propaganda yihadista; el 22,2% por estar implicados en actividades preparatorias para atentados; el 12,3% por intentar reclutar a otros miembros; y el 1,2% por proporcionar financiación a grupos terroristas. El 27,16% restante se ha clasificado como "otros" o no consta.

Paralelamente, 30 detenidos, que representaban a más del 37% del total de arrestados, han sido de nacionalidad española. A poca distancia, con 26 capturados, casi un tercio del total, se situaron los ciudadanos con pasaporte marroquí. Por otra parte, ocho de las personas arrestadas fueron mujeres, una cifra similar a la del año anterior. Desde 2015, se elevan a 52 el número de mujeres detenidas, lo que ha representado el 8,84% de todas las capturas realizadas en este tiempo.

Operaciones en Cataluña

Entre las operaciones más relevantes en Cataluña durante 2024, ha destacado la operación Númidas, en la que la Guardia Civil arrestó a un joven de 18 años de Barcelona por difundir propaganda de Estado Islámico a través de las redes sociales y por divulgar manuales para fabricar bombas caseras. También ha sido significativa la operación Mirlo, en la que el instituto armado arrestó a tres personas en la capital catalana y una en Alemania, que formaban parte de una estructura logística vinculada al grupo Hezbollah que se dedicaba a comprar drones no tripulados para atentar contra Israel. También llamó la atención el caso de un ciudadano paquistaní que fue arrestado por un mosso fuera de servicio mientras atacaba con un hacha a un McDonald's del centro comercial Magic de Badalona.

Uno de los aspectos más preocupantes de 2024 ha sido el incremento de menores implicados en actividades yihadistas. En 2024 se contabilizaron 15 detenciones de menores, una cifra superior a la de todos los arrestos registrados entre 2017 y 2023. Este aumento, continuó durante lo que llevamos de 2025, con siete menores detenidos, lo que puso en alerta a las autoridades, que señalaron la de radiales de odio. El informe se ha hecho eco de que los expertos apuntan a que esta radicalización se agrava por el aislamiento social, los problemas de salud mental y la excesiva dependencia digital.

En Catalunya, en el 2025 los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores por difundir propaganda del Daesh y la Guardia Civil también ha arrestado en Terrassa a una chica menor por actividades de captación y adoctrinamiento yihadista a través de internet. Aparte, el instituto armado ha arrestado a un chico de menos de 18 años por un delito de terrorismo.

Violencia de extrema izquierda

Aparte del yihadismo, Cataluña también ha visto un repunte de actividad violenta de organizaciones de extrema izquierda y anarquistas. Un caso destacado fue la condena del anarquista Abel Mora, a quien se sentenció a tres años y nueve meses de cárcel por la agresión a un hombre con una bandera y una gorra españolas a su regreso de una manifestación del sindicato policial Jusapol. Este incidente provocó una serie de manifestaciones de apoyo y ataques a una treintena de cajeros automáticos en Barcelona y municipios del entorno como parte de una campaña de solidaridad. Los Mossos detuvieron a cinco personas relacionadas con los hechos. El importe de los daños ocasionados ascendió a 70.000 euros.

Las protestas por la guerra de Gaza también han generado episodios violentos en Catalunya durante el 2024 que han sido protagonizados por militantes anarquistas. Así, se hicieron ataques contra cables de fibra óptica en Ripoll, Lleida y Bell-lloc d'Urgell en abril. Miles de personas se quedaron sin internet a causa de estos actos. Además, activistas de Futuro Vegetal lanzaron pintura a la entrada de la Archidiócesis de Barcelona y colocaron una pancarta con el mensaje "La dominación de las mujeres y la naturaleza comparten causa: el patriarcado", entre otros episodios.

En el ámbito de las víctimas, 2024 ha sido un año trágico para España, ya que cuatro ciudadanos fueron asesinados en un ataque yihadista en Afganistán. Eran turistas que estaban de viaje en la región de Bamiyán y que perdieron la vida a manos de militantes de Estado Islámico.