Cuando el aislamiento de los ancianos se vuelve trampa mortal durante la ola de calor: "Son muertes evitables"

En Catalunya, hay más de 234.700 mujeres mayores de 65 años que viven solas, según los datos del Idescat de 2021. Ellas son, precisamente, las que concentran un mayor riesgo de morir por una ola de calor, según el estudio que la Agència de Salut Pública de Barcelona realizó el año pasado sobre muertes a causa del calor en la capital catalana. "Es evidente que hay personas mayores que no tienen a nadie que les ayude a hidratarse, que no pueden climatizar sus casas y que mueren en episodios de temperaturas extremas. Lo que debemos tener claro es que son muertes evitables, que no podemos normalizar, y que debemos actuar para que no ocurran", pide Llum Delàs, presidenta de la Fundació Roure, que acompaña a casi 600 mayores que viven solos en Barcelona y está realizando estos días una importante labor de prevención por el calor. "Es otra muestra más del edadismo, del maltrato estructural que sufren las personas mayores", señala Jordi Muñoz, responsable de Eima, asociación para la investigació del maltrato a los mayores.

Los días que se superan los 34ºC, el riesgo de morir para las mujeres mayores de 75 años aumenta más de un 70%, según el estudio de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Ellas conforman el colectivo en el que esta probabilidad es más alta, la cual se agrava cuando viven solas. Los datos, y las altas temperaturas, revelan un problema social: la soledad y aislamiento de los mayores. "El maltrato no siempre es voluntario, a veces es ciudadano y social, no siempre hay mala intención. El problema es que deberían ser los más cuidados de todos", señala Delàs.

Los médicos explican el combo mortal de soledad, calor, género y edades avanzadas por factores biológicos, como que las mujeres pierden antes la capacidad de retención de líquidos o bien no tienen sensación de sed. Pero detrás de los datos también hay causas sociales. Algo que Delàs conoce de sobras. "Muchas veces son mujeres que han cuidado de otros toda la vida, muchas de ellas tienen una pensión de 500 o 600 euros que no les da para pagarse un cuidador ni tampoco ir a una residencia privada, dada la lista de espera de las públicas, y viven en casas antiguas y mal acondicionadas -explica el investigador-. A menudo tampoco encienden ventiladores ni climatizadores por temor a la factura eléctrica".

Pobreza energética

"Muchas de estas personas tampoco pueden salir a la calle, ni ir a un refugio climático si lo hay porque tienen problemas de movilidad", señala Muñoz. De hecho, explica que hay personas mayores que se ponen aún más en riesgo por este motivo. "Si ya les cuesta salir, en verano les cuesta mucho más. Siguen una alimentación de subsistencia, comen latas, arroz... Lo que tengan por casa porque no se atreven a bajar a la calle a comprar", sigue Muñoz.

Ambos también destacan que, en verano, la soledad de los mayores aumenta, ya que muchos familiares, conocidos o vecinos con quienes mantienen el contacto se marchan de vacaciones. "Incluso hay familias que les llevan a personas enfermas que no se pueden llevar de vacaciones para que les cuiden", cuenta Delàs. En realidad, según ella, estas historias no revelan otra cosa que la realidad estival de la pobreza energética. "Nos ocurre lo mismo en invierno, pero con el frío. Hubo una mujer que pidió a su panadero si podía dormir con su perro porque no podía encender la calefacción y tenía mucho frío" dice la presidenta.

Apoyo a diario

Delàs insiste en que no quiere contar esta historia de forma catastrófica. "Hay soluciones, hay alternativas". El ejemplo de la Fundació Roures lo demuestra. Este verano, una empresa les ha cedido 10 ventiladores, que han repartido entre sus usuarios. Además, hacen rehabilitaciones energéticas en los hogares y obras de accesibilidad. También les llaman a diario para que beban agua y les ofrecen servicios de limpieza o colaboran con vecinos para que les lleven la compra a casa para evitar que se expongan a las altas temperaturas de la calle. Son muchas las personas que también se duchan en su local, especialmente importante para la refrigeración en verano. "Algunos no tienen a nadie que les ayude con la higiene u otros no tienen el baño adaptado, pero también hay gente que no se puede permitir ni encender el calefactor", sigue Delàs.

La Fundació Roure también está llamando a sus usuarios para insistirles que se hidraten regularmente, y así ver cómo están y saber qué necesitan. Pura prevención contra la mortalidad. Unas llamadas que hacen un efecto mancha de aceite. "A su vez ellos llaman a amigos o conocidos para extender los consejos", cuenta Delás. "Este seguimiento lo deberían hacer todos los servicios sanitarios o servicios sociales, pero la teleasistencia solo llama una vez por semana a los casos más graves y cada 15 días a los demás", apunta Muñoz, quien también plantea que los negocios más esenciales abran en las horas de menos calor para que al menos se puedan abastecer.

Delás, que pide estar alerta estos días ante situaciones de soledad, extiende una reflexión. "Nos llevamos las manos a la cabeza porque se mueren más ancianos en ola calor pero, para mucha gente, vivir no es siempre una buena noticia. Lo importante no es tanto que se mueran, sino que puedan morir en paz porque están bien cuidados".